Χου Τζιντάο - Βίντεο δείχνει τι συνέβη πριν τον βγάλουν από το συνέδριο του ΚΚ

Τον λόγο που ο πρώην ηγέτης της Κίνας, Χου Τζιντάο, βγήκε κακήν κακώς από την αίθουσα συνεδρίασης αποκάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την Guardian, ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο διαφωνούσε για τα επίσημα έγγραφα, λίγα λεπτά προτού τον συνοδεύσουν από τη σκηνή σε μια σημαντική συνεδρίαση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο, όπως δείχνουν νέα πλάνα.

Η προφανώς απρόθυμη αποχώρηση του Χου από τη σκηνή του 20ού συνεδρίου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) ήταν μία εικόνα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Τα νέα πλάνα τραβήχτηκαν από το Channel News Asia, αλλά δόθηκαν στη δημοσιότητα μόλις δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Σημειώνεται πως ο Χου, ο οποίος είναι 79 ετών, παραιτήθηκε από επικεφαλής του κόμματος πριν από 10 χρόνια.

Very clear video of Hu Jintao being hustled out. pic.twitter.com/lqA8MVANMI