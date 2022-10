Στον ουκρανικό λαό το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης

Στον "γενναίο" ουκρανικό λαό, που εκπροσωπείται από τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους εκλελεγμένους αντιπροσώπους του και την κοινωνία των πολιτών, απονεμήθηκε το ευρωπαϊκό βραβείο Ζαχάρωφ, για την ελευθερία της σκέψης.

Την ανακοίνωση έκανε η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αρχικά με ανάρτησή της στο twitter και στη συνέχεια με παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου ανακοίνωσε ότι η επιλογή έγινε ομόφωνα.

"Για τους τελευταίους 9 μήνες, το ΕΚ και ο κόσμος είδε τους Ουκρανούς να υπερασπίζονται ηρωικά τη χώρα τους, την ελευθερία τους, τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους. Αλλά ο ουκρανικός λαός διακινδυνεύει τη ζωή του και για την Ευρώπη, για να διαφυλάξει τις αξίες στις οποίες πιστεύουμε όλοι, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει κάποιος που να το αξίζει περισσότερο αυτό το βραβείο", είπε στην παρέμβασή της.

"Αυτό το βραβείο είναι για αυτούς τους Ουκρανούς που παλεύουν στο έδαφος, γι' αυτούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, για αυτούς που έχασαν συγγενείς και φίλους, για αυτούς που αντιστέκονται και πολεμούν για αυτούς και αυτά που πιστεύουν. Ξέρω ότι ο γενναίος λαός της Ουκρανίας δεν θα τα παρατήσει, ούτε κι εμείς".

