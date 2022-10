Βίντεο: Τα πρώτα υποθαλάσσια πλάνα από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στο Nord Stream

Τα πρώτα πλάνα από τις ζημιές στον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα δημοσιεύθηκαν από τη σουηδική εφημερίδα Expressen, η οποία έλαβε αποκλειστική άδεια από τις αρχές για τη σχετική λήψη.

Στον πυθμένα της θάλασσας γύρω από τον σωλήνα είναι ορατά ίχνη μιας πολύ ισχυρής έκρηξης.

Σύμφωνα με την σουηδική εφημερίδα, το μέγεθος της ζημιάς δείχνει πόσο ισχυρή ήταν η έκρηξη που κατέστρεψε τον αγωγό.

⛽🚱The destroyed 50 meter (164 feet) section of the Nord Stream pipeline.



Underwater drone operator Trond Larsen, who removed the consequences of the sabotage, said that only extreme levels of force can damage metal that thick. pic.twitter.com/6SZPVHSzaL