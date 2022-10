Βίντεο: Ιρανή αθλήτρια αναρρίχησης εμφανίστηκε στους Ασιατικούς Αγώνες χωρίς χιτζάμπ

«Σε μια ιστορική κίνηση, η Ιρανή αθλήτρια Ελνάζ Ρεκαμπί που εκπροσώπησε το Ιράν στους τελικούς των Ασιατικών Αγώνων Αναρρίχησης στη Σεούλ, αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ, παρακούοντας τους περιορισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις αθλήτριες», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η τηλεόραση του Ιράν. Το μήνυμα μαρτυρά ότι η «επαναστατική» κίνηση της αθλήτριας προκαλεί ήδη εντύπωση στην Τεχεράνη.

Η απόφαση της Ρεκαμπί να εκπροσωπήσει το Ιράν στους τελικούς των Ασιατικών Αγώνων Αναρρίχησης στη Σεούλ χωρίς χιτζάμπ παραβιάζει τους πάγιους περιορισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τις αθλήτριες.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi