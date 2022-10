Ρώσοι στρατιώτες δολοφόνησαν Ουκρανό μουσικό στο σπίτι του: Αρνήθηκε να λάβει μέρος σε συναυλία των κατακτητών

Στη δολοφονία ενός Ουκρανού μαέστρου στο σπίτι του στη Χερσώνα προχώρησαν Ρώσοι στρατιώτες, επειδή αρνήθηκε να λάβει μέρος σε συναυλία στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή, ενημέρωσε σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα "Guardian", ο μαέστρος Yuriy Kerpatenko αρνήθηκε να λάβει μέρος σε συναυλία την οποία σχεδίαζαν οι κατακτητές για να επιδείξουν τη "βελτίωση στην ειρηνική ζωή" της Χερσώνας, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου και η ορχήστρα Gileya, στην οποία συμμετείχε ο Kerpatenko, κλήθηκε να παίξει μουσική, αλλά ο ίδιος "αρνήθηκε κατηγορηματικά να συνεργαστεί με τους κατακτητές".

Yuriy Kerpatenko, music director of the Kherson Music and Drama Theater, was killed for refusing to cooperate with the occupation authorities. This is all you need to know about life in the occupied part of Ukraine and why it is important to free them as soon as possible. pic.twitter.com/5CK9Z1tQJy