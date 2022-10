Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεδριάζουν για αντίμετρα στους βομβαρδισμούς Πούτιν οι G7

Με ένα ανελέητο σφυροκόπημα από τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και ιρανικά drones- καμικάζι ξεκίνησαν από τις πρώτες, πρωινές ώρες χθες τα αντίποινα του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ουκρανίας, συνεπεία της έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας.

Πλήττοντας στρατιωτικές, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά και πάρκα, πλατείες και πολυκατοικίες, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σκόρπισαν από νωρίς χθες τον τρόμο ακόμα και στους κατοίκους στο ιστορικό κέντρο του Κιέβου, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο πόλεμος επανέρχεται ως προς την ορμή του στα επίπεδα του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν οι ίδιοι είχαν περάσει και πάλι πολλές ώρες από την καθημερινότητά τους, στα υπόγεια καταφύγια.

