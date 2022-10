Αυτή είναι η πρώτη επίσημη φωτογραφία του βασιλιά Κάρολου με την βασιλική σύζυγο

Την πρώτη επίσημη φωτογραφία του βασιλιά και της βασιλικής συζύγου να στέκονται δίπλα στο νέο πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας, έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο παλάτι καθώς ο μονάρχης και η σύζυγός του ήταν μαζί με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ σε μια δεξίωση για αρχηγούς κρατών και επίσημους προσκεκλημένους από το εξωτερικό.

Όλοι ντυμένοι στα μαύρα

Με τους τέσσερις ντυμένους στα μαύρα, η εκδήλωση, σύμφωνα με το SKYNEWS πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου – το βράδυ πριν από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Περιγράφηκε ως η πρώτη σημαντική κρατική εκδήλωση του Βασιλιά και μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παγκόσμιων ηγετών και παγκόσμιων πολιτικών προσωπικοτήτων που έχει φιλοξενήσει ποτέ το παλάτι.

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.



Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15