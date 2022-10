Πούτιν: Θα προστατεύσουμε με κάθε μέσο τις περιοχές μας - Δεδικασμένο από ΗΠΑ σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι

Κρατάει τα πυρηνικά στο τραπέζι ο Ρώσος πρόεδρος -«Οι άνθρωποι στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορόζια γίνονται πολίτες μας για πάντα»

Έμμεσες απειλές, ακόμα και για τη χρήση πυρηνικών, για την προστασία των προσαρτημένων περιοχών, άφησε ο Πούτιν στη διάρκεια της ομιλίας του στη φιέστα της Παρασκευής, στο Κρεμλίνο.

«Θέλω να με ακούσουν οι αρχές του Κιέβου και τα πραγματικά αφεντικά τους στη Δύση: οι άνθρωποι στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορόζια γίνονται πολίτες μας. Για πάντα!» είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Η Ρωσία δεν θα προδώσει ποτέ τους κατοίκους των τεσσάρων περιοχών» συνέχισε ο Πούτιν.

«Θα υπερασπιστούμε τη γη μας με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ζωή του λαού μας. Αυτή είναι η μεγάλη απελευθερωτική αποστολή του λαού μας» συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ακόμα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν «δεδικασμένο» με τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον της Ιαπωνίας στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια ομιλία γεμάτη εχθρότητα προς τη Δύση. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει χρησιμοποιήσει δύο φορές πυρηνικά όπλα, καταστρέφοντας τις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Παρεμπιπτόντως, δημιούργησαν ένα προηγούμενο», δήλωσε, υπενθυμίζοντας επίσης ότι οι ΗΠΑ, μαζί με τους Βρετανούς, «μετέτρεψαν σε ερείπια τη Δρέσδη, το Αμβούργο, την Κολωνία και πολλές άλλες γερμανικές πόλεις κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Έπεσαν οι υπογραφές για τις προσαρτήσεις

Τα διατάγματα προσάρτησης των τεσσάρων κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία, υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους αντίστοιχους διορισμένους επικεφαλής τους, στη διάρκεια της τελετής που ετοίμασε για τον σκοπό αυτό το Κρεμλίνο την Παρασκευή.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πούτιν είπε για την προσάρτηση των περιοχών του Ντονμπάς, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια: «Οι πολίτες στις περιοχές της Ουκρανίας έκαναν τις επιλογές τους, υπογράψαμε την προσάρτησή τους και ελπίζουμε το κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή. Εξάλλου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, προβλέπεται στον χάρτη του ΟΗΕ. Εδώ μάχονταν οι προπαππούδες μας. Όλοι εκείνοι που θέλουν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, είναι θύματα των απάνθρωπων ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου. Θα φτιάξουμε τις υποδομές και θα αυξήσουμε την ασφάλεια, ώστε να αισθανθούν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξη της μητέρας Ρωσίας. Δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, θα γίνουν Ρώσοι πολίτες. Η απόφαση του 1991 δεν βασίστηκε στην επιθυμία των πολιτών. Η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣΔ. Η αλήθεια είναι με το μέρος μας».

Δείτε βίντεο:

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πούτιν είπε πως «είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις με την Ουκρανία. Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως όλες τις εχθροπραξίες, τον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2014 και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το Κίεβο πρέπει να σεβαστεί την επιλογή των πολιτών σε Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τη ειρήνη».

Ο Ρώσος πρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου στη Δύση, λέγοντας: «Η Δύση ψάχνει μια νέα ευκαιρία για να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τη Ρωσία. Υπάρχει όμως μια τόσο σπουδαία χώρα και αυτό δεν το υπολογίζουν. Η Δύση θέλει να κάνει τη Ρωσία μια αποκία, αλλά εμεις θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Η ρωσοφοβία της Δύσης είναι ρατσιστική. Είναι σημαντικό για τη Δύση οι χώρες να παραδώσουν την κυριαρχία τους για χάρη των ΗΠΑ».

Και συνέχισε, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά των ΗΠΑ: «Οι υποσχέσεις τους για μη επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν ένα ψέμα. Κάνουν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, θέλουν να διαλύσουν τον πολιτισμό μας. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που κυριαρχούν σε Γερμανία, Κορέα και Ιαπωνία, ωστόσο μετά μιλούν για ίσα δικαιώματα. Θέλουν να κάνουν το ίδιο με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Οι ΗΠΑ είναι εκείνες που καταστρέφουν τις ευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας. Οι ΗΠΑ πίστεψαν πως με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, θα μπορέσουν να φτιάξουν τον κόσμο. Οι ΗΠΑ οδηγούν την Ευρώπη μακριά από τις ρωσικές πηγές ενέργειας και, κατά συνέπεια, στην αποβιομηχανοποίησή της. Είναι μαζοχιστές όσοι θέλουν να ζήσουν με τους κανόνες των ΗΠΑ».

Russias Shoigu arrived at the Kremlin. pic.twitter.com/hqR7OexNlE — Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) September 30, 2022

Ερωτηματικά για Χερσώνα και Ζαπορίζια

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι μένει ακόμη να αποσαφηνισθεί αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο των ουκρανικών περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ή μόνο τα τμήματά τους που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

«Σε ό,τι αφορά τα σύνορα των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, πρέπει να αποσαφηνισθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την τελετή κατά την διάρκεια της οποίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισημοποιήσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Οι δύο άλλες περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα προσαρτηθούν στο σύνολό τους, μετά την αναγνώριση από την Μόσχα της κυριαρχίας των αντίστοιχων φιλορωσικών αυτονομιστικών καθεστώτων στο τέλος του Φεβρουαρίου, μόλις πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Μόσχα ελέγχει το 72% της έκτασης της περιοχής της Ζαπορίζια, ενώ το 88% της έκτασης της Χερσώνας και η ομώνυμη πρωτεύουσά της βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα ενσωματώσει de jure και τμήματα της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο της κίνησής της να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουχάνσκ, δεν έχει τον έλεγχο παρά επί του 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ερωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί». Ολόκληρη η επαρχία του Ντονέτσκ θα αποτελέσει τμήμα της Ρωσίας.

Πηγή: protothema.gr