Φαίδωνας Φαίδωνος για τις μίζες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου: Στην Κύπρο δεν τιμωρείται η διαφθορά

Προσωπικά πιστεύω ότι τόσο η Επιτροπή Αποκλεισμού από τις Δημόσιες Συμβάσεις όσο και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια υπολειτουργούν και όποτε εκδώσουν απόφαση, για κάποιον περίεργο λόγο, επειδή γίνονται κάποια τεχνικά λάθη ή δεν τηρούνται κάποιες διαδικασίες, οι αποφάσεις ακυρώνονται από τα δικαστήρια

Όταν η Νομική Υπηρεσία επί Κώστα Κληρίδη αποφάσισε να μετατρέψει τους διευθυντές-ιδιοκτήτες των εργοληπτικών εταιρειών που μοίρασαν, τουλάχιστον, €1 εκατ. ως μίζες σε αξιωματούχους του Δήμου Πάφου και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) από κατηγορούμενους σε μάρτυρες κατηγορίας, προκλήθηκαν μεγάλες αντιδράσεις στα ΜΜΕ και στην κοινή γνώμη. «Όταν εμείς διαμαρτυρηθήκαμε για το πώς γίνεται όλοι οι εργολάβοι να μην κατηγορηθούν και να κηρυχθούν μάρτυρες κατηγορίας, άρα και να μην έχουν καμιά συνέπεια, η Νομική Υπηρεσία μας απάντησε ότι θα τιμωρηθούν από την Επιτροπή Αποκλεισμού από τις Δημόσιες Συμβάσεις, από το ΕΤΕΚ με διαγραφή και από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών επίσης με τη διαγραφή τους. Όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε», καταγγέλλει στον «Π» ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος. Αντίθετα, 10 χρόνια μετά, κάποιες από αυτές τις εργοληπτικές εταιρείες, που άλλαξαν και όνομα, κερδίζουν τα μεγαλύτερα έργα του Δημοσίου. Το κράτος, αντί να τιμωρήσει αυτές τις εργοληπτικές εταιρείες και τους διευθυντές-ιδιοκτήτες, τους επιβραβεύει, κιόλας, με την κατακύρωση δημόσιων έργων ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Κύπρο δεν τιμωρείται η διαφθορά, καταγγέλλει σε συνέντευξή του στον «Π» ο κ. Φαίδωνος. Υποδεικνύοντας, παράλληλα, ότι δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια υπολειτουργούν τόσο η Επιτροπή Αποκλεισμού από τις Δημόσιες Συμβάσεις όσο και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και όποτε εκδώσουν απόφαση «για κάποιον περίεργο λόγο, επειδή γίνονται κάποια τεχνικά λάθη ή δεν τηρούνται κάποιες διαδικασίες, οι αποφάσεις ακυρώνονται από το δικαστήριο».

Eίσαι ο άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα για την αποκάλυψη του σκανδάλου με τις μίζες του ΣΑΠΑ. Αυτοί που έπαιρναν τις μίζες βρέθηκαν στη φυλακή. Αυτοί, όμως, που έδιναν τις μίζες, δηλαδή, οι εργοληπτικές εταιρείες και οι διευθυντές-ιδιοκτήτες τους, δεν λογοδότησαν ούτε ποινικά ούτε πειθαρχικά. Και το πιο προκλητικό είναι που εξακολουθούν να κερδίζουν τα μεγάλα έργα του Δημοσίου. Επιβραβεύονται, κιόλας. Πώς το σχολιάζετε;

Με τον πιο ηχηρό τρόπο αποδεικνύεται ότι η συντεταγμένη Πολιτεία δεν τιμωρεί τη διαφθορά. Ελάχιστες περιπτώσεις έφτασαν στα δικαστήρια και αυτό γιατί κάποια μεμονωμένα άτομα και αξιωματούχοι το πήραν πάνω τους. Η μηδενική ανοχή στα φαινόμενα διαφθοράς δεν είναι κάτι το οποίο στην Κύπρο εφαρμόζεται στην πράξη. Πολλές φορές, σκόπιμα, ακούγεται να λέγεται από χείλη αξιωματούχων και πολιτικών ότι θα πρέπει να επιδειχθεί μηδενική ανοχή στα φαινόμενα διαφθοράς αλλά, στην πράξη, πολλοί από αυτούς που τα λένε συμβάλλουν στη συγκάλυψη φαινομένων διαφθοράς.

Το Συμβούλιο Εργοληπτών, που δίκαζε πειθαρχικά τις εργοληπτικές εταιρείες που πλήρωναν μίζες, μετά από οκτώ χρόνια ακροαματικής διαδικασίας διέκοψε τις δίκες, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας επηρέασε αρνητικά τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Υιοθέτησε, δηλαδή, τα επιχειρήματα των δικηγόρων των κατηγορουμένων. Κάθε φορά που άλλαζε η σύνθεση του Συμβουλίου Εργοληπτών, η εκδίκαση των υποθέσεων ξεκινούσε από την αρχή. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη μέσα σε οκτώ χρόνια άλλαξε τη σύνθεση του συμβουλίου συνολικά τέσσερις φορές. Αποτέλεσμα να αθωωθούν πανηγυρικά. Εσείς θεωρείτε ότι υπήρχε σκοπιμότητα;

Είμαι πεπεισμένος ότι αυτοί που συμμετείχαν στα συμβούλια, όποιοι και να ήταν, έχουν βαρύτατες ευθύνες για την κατάληξη που είχαμε. Δεν μπορούν να επικαλούνται τις διαδικασίες τη στιγμή που όταν ήταν διορισμένοι, δεν μίλησαν και δεν κατήγγειλαν τίποτα δημόσια για ανεπάρκεια ή αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Το Πειθαρχικό Σώμα του ΕΤΕΚ διέγραψε το έτος 2017 από το μητρώο των μελών του τους Βέργα, Μαληκκίδη και Σαρίκα μετά την καταδίκη τους σε ποινή φυλάκιση για τις μίζες που λάμβαναν από έργα του ΣΑΠΑ. Ωστόσο, τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, τρεις στον αριθμό, το ΕΤΕΚ τούς δικάζει πειθαρχικά εδώ και οκτώ χρόνια. Λέτε οι εν λόγω πειθαρχικές υποθέσεις να έχουν την ίδια κατάληξη με αυτές του Συμβουλίου Εργοληπτών;

Είμαι βέβαιος ότι η τεράστια καθυστέρηση που παρατηρείται δεν είναι τυχαία. Από το 2017 προβαίνω προσωπικά σε δημόσιες καταγγελίες για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην έκδοση απόφασης. Οι απαντήσεις που κατά καιρούς λαμβάνω από τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ δεν είναι καθόλου πειστικές. Και εάν ακόμα είναι θέμα διαδικασιών, που το θεωρώ πρόφαση, γιατί δεν τις άλλαξαν πριν από χρόνια; Όταν έχουν συμφέροντα τροποποιούν τις διαδικασίες σε χρόνο μηδέν. Όταν ξεκίνησαν οι δίκες για το μεγάλο σκάνδαλο του ΣΑΠΑ και εμείς διαμαρτυρηθήκαμε πώς γίνεται όλοι οι εργολάβοι να μην κατηγορηθούν και να κηρυχθούν μάρτυρες κατηγορίας, άρα και να μην έχουν καμιά συνέπεια, η Γενική Εισαγγελία (σ.σ. Νομική Υπηρεσία) μας απάντησε ότι θα τιμωρηθούν από την Επιτροπή Αποκλεισμού, από το ΕΤΕΚ με διαγραφή και από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών επίσης με τη διαγραφή τους. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Το κράτος πρέπει να προβληματιστεί κατά πόσο το ΕΤΕΚ είναι ένα αξιόπιστο Σώμα και αν πρέπει να του δίνεται η υπόσταση και η αναγνώριση που απολαμβάνει σήμερα, η οποία φτάνει στο σημείο να το θεωρούν ως τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους.

Στο σκάνδαλο με τις μίζες του ΣΑΠΑ είχαν εμπλοκή έξι εργοληπτικές εταιρείες: Κοινοπραξία Loizos Iordanous Constructions ltd - Χ.Π.Θ Αλεξάνδου, κοινοπραξία Medcon Construction Ltd - General Construction Company Ltd, Nemesis Constructing Public Company, Envitec S.A., ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και Iacovou Bros. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες, παρά την παραδοχή ότι πλήρωναν μίζες, εξακολουθούν να κερδίζουν τα μεγάλα έργα του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο επιχειρηματίας Κυριάκος Χρυσοχός, ο οποίος, από τη Nemesis Constructing, βρίσκεται σήμερα πίσω από τον όμιλο Cyfield. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε ως κράτος; Γιατί η Επιτροπή Αποκλεισμού από τις Δημόσιες Συμβάσεις δεν τους απέκλεισε από τις προσφορές του Δημοσίου;

Είναι μια πολύ βασανιστική ερώτηση. Η μοναδική υπόθεση που οδηγήθηκε στην Επιτροπή Αποκλεισμού και υπήρξε αποτέλεσμα ήταν αυτή την οποία με πολύ προσωπικό κόστος οδήγησα ως προέδρος του ΧΥΤΑ ενώπιον της Επιτροπής και αφορούσε την εταιρεία Helector και για την οποία εκδόθηκε απόφαση με πρόεδρο τον Γεώργιο Αρέστη. H απόφαση εκδόθηκε, αν θυμάμαι καλά, πέντε ημέρες προτού ισχύσει η παραίτησή του την οποία είχε υποβάλει επειδή κάποιοι, εσκεμμένα, άφηναν την Επιτροπή αυτή χωρίς στελέχωση. Προσωπικά πιστεύω ότι τόσο η Επιτροπή Αποκλεισμού όσο και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια υπολειτουργούν και όποτε εκδώσουν απόφαση, για κάποιον περίεργο λόγο, επειδή γίνονται κάποια τεχνικά λάθη ή δεν τηρούνται κάποιες διαδικασίες, οι αποφάσεις ακυρώνονται από τα δικαστήρια.