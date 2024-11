Κυπριακή πρωτιά στα Παγκόσμια Βραβεία Ιστιοπλοΐας 2024 για την πρωτοβουλία Winds of Change

Το Winds of Change απέδειξε ότι το όραμα για ειρήνη και αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει και από τη θάλασσα

H πρωτοβουλία Winds of Change που χρησιμοποιεί το άθλημα της ιστιοπλοΐας ως μια πλατφόρμα για την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας κατέκτησε το Βραβείο Βιωσιμότητας της 11th Hour Racing κατά την τελετή απονομής των World Sailing Awards στη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Winds of Change, «με όραμα και αφοσίωση, ανοίγει νέους δρόμους για την ειρήνη και τη βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας την ιστιοπλοΐα ως γέφυρα που ενώνει, εμπνέει και ενδυναμώνει τους νέους της Κύπρου σε μια διαρκή προσπάθεια για έναν κοινό σκοπό».

«Αυτό το βραβείο δεν είναι απλώς μια διάκριση· είναι αναγνώριση της ανεκτίμητης δουλειάς της ομάδας του Winds of Change και της ευρύτερης κοινότητας που στηρίζει το όραμά της. Το βραβείο αυτό αναδεικνύει τον σημαντικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας στην προώθηση της ειρήνης, της περιβαλλοντικής ευθύνης και της συνεργασίας στην Κύπρο και παγκόσμια», αναφέρει.

Το Βραβείο Βιωσιμότητας της 11th Hour Racing, που καθιερώθηκε από το 2018, είναι αφιερωμένο σε πρωτοβουλίες με απτό, μετρήσιμο αντίκτυπο που υπηρετούν την Παγκόσμια Ατζέντα Βιωσιμότητας 2030 για την Ιστιοπλοΐα.

Το Winds of Change, μέσα από τη θερμή στήριξη του κόσμου που στήριξε με τη ψήφο του την υποψηφιότητα, απέδειξε ότι το όραμα για ειρήνη και αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει και από τη θάλασσα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Το Winds of Change ιδρύθηκε από την Ολυμπιονίκη Σοφία Παπαμιχαλοπούλου. Η πρωτοβουλία Winds of Change ενώνει τη νεολαία της Κύπρου μέσω της ιστιοπλοΐας, χρησιμοποιώντας το άθλημα ως μια πλατφόρμα για την προώθηση της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας. Με το σύνθημα "Challenge | Empower | Inspire | Together", η πρωτοβουλία ενδυναμώνει τους νέους να ξεπεράσουν κοινωνικά εμπόδια και να χτίσουν ένα κοινό μέλλον, με στόχο την ειρήνη στο νησί.