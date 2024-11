Πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα: Εκπαίδευση από το δίκτυο SupportCY Τράπεζας Κύπρου και Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

«Road trip» για ενημέρωση κατοίκων των κοινοτήτων για τους κινδύνους πλημμυρών αλλά και των πυρκαγιών σε σπίτια, είτε από τζάκια και θερμάστρες, είτε από άλλους παράγοντες

Μια ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες πλημμυρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του πλανήτη. Μετά τις σαρωτικές πλημμύρες στην Λάρισα πέρσι, τις μεγάλες πλημμύρες στην Kεντρική Ευρώπη τον περασμένο μήνα και τις χθεσινές φονικές πλημμύρες στην Ισπανία, πλέον τα πλημμυρικά φαινόμενα γίνονται όλο και συχνότερα.

Ενημερωτικό δελτίο για ένα ολιστικό πρόγραμμα που προσφέρει το Δίκτυο SupportCY Τράπεζας Κύπρου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, αναφέρει:

Οι πλημμύρες προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, επηρεάζοντας πολλαπλές πτυχές της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων, πέραν από τις ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς. Η καταστροφή κρίσιμων υποδομών δυσχεραίνει τις μετακινήσεις και περιορίζει τη δυνατότητα παροχής ζωτικών υπηρεσιών, ενώ οι οικονομικές συνέπειες είναι εκτεταμένες, καθώς προκαλούνται σοβαρές ζημιές σε περιουσίες, σε επιχειρήσεις και γεωργικές εκτάσεις. Επιπλέον, η επιδείνωση των υγειονομικών συνθηκών, λόγω της μόλυνσης των υδάτων και της συσσώρευσης στάσιμων νερών, δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η αποκατάσταση των ζημιών απαιτεί σημαντικούς πόρους και χρόνο, γεγονός που παρατείνει τη διατάραξη της καθημερινότητας των κατοίκων.

Η ενημέρωση των πολιτών είναι κρίσιμης σημασίας για την προετοιμασία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών και των έντονων καιρικών φαινομένων. Μέσα από μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία, το Δίκτυο SupportCY της Τράπεζας Κύπρου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, στοχεύουν στο ότι οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, τις διαδικασίες αντιμετώπισης, καθώς και τον τρόπο προστασίας των περιουσιών και της υγείας τους. H εκστρατεία υποστηρίζεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου καθώς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπρόσθετα, η Οργάνωση Συνταξιούχων Πυροσβεστών Κύπρου, με την υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Δικτύου SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων και του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, ξεκινούν ένα μεγάλο “road trip” για ενημέρωση κατοίκων των κοινοτήτων για τους κινδύνους πλημμυρών αλλά και των πυρκαγιών σε σπίτια, είτε από τζάκια και θερμάστρες, είτε από άλλους παράγοντες.

Στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου στην παρουσία κρατικών αξιωματούχων και συνεργαζόμενων φορέων, παρουσιάστηκε σήμερα το πιο πάνω ολιστικό ενημερωτικό πλάνο που έχει ως στόχο την ενημέρωση και ασφάλεια των πολιτών. Επιπρόσθετα, εκφράστηκε ακόμα μια φορά η ετοιμότητα του Σώματος Εθελοντών του SupportCY για συνδρομή με εκπαιδευμένους εθελοντές, οχήματα και εξοπλισμό να συνδράμει στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση συνεπειών πλημμυρικών φαινομένων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου παρουσιάστηκε και το ερευνητικό έργο «SPARROW» (Solid Preparedness and Resilience for Robust Operations during disaster Wilderness), με συντονιστή το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών απέναντι σε ψηφιακές καταστροφές, καθώς και των Πρώτων Ανταποκριτών στη διαχείριση κρίσεων. Το πρωτοπόρο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτό συμμετέχουν 15 οργανισμοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης.