Βίαιη επίθεση σε ντελιβερά: «You want to kill me?» - Υποστηρίζουν ότι έκαναν πλάκα οι ύποπτοι

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο σήμερα, οι δύο ύποπτοι ισχυρίζονται ότι έριξαν νερό με νεροπίστολο για πλάκα στον διανομέα, αφού τους είχε βρίσει

“Why you did this to me? You want to kill me?, με αυτή τη φράση απάντησε ο 28χρονος διανομέας φαγητού από το Μπαγκλαντές την ώρα που τέσσερα πρόσωπα τον κτυπούσαν στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό, σύμφωνα με την μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα της χθεσινής επίθεσης στη Λεμεσό που παρουσίασε η Αστυνομία κατά τη σημερινή διαδικασία προσωποκράτησης των δύο υπόπτων.

Οι δύο ύποπτοι 20 και 22 ετών αντίστοιχα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο έξι ημερών. Για την υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, ο 28χρονος διανομέας βρέθηκε στο σημείο για να παραδώσει παραγγελία σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Φθάνοντας στη διασταύρωση της Ανεξαρτησίας με την παραλιακή λεωφόρο, για άγνωστο λόγο, ο συνοδηγός του οχήματος που επέβαιναν οι τέσσερις δράστες του έριξε ένα υγρό που του προκάλεσε κάψιμο στα μάτια.

Οι δύο ύποπτοι ισχυρίστηκαν ότι έριξαν νερό με νεροπίστολο για πλάκα στον διανομέα, αφού τους είχε βρίσει. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπήρξε παρεξήγηση λόγω της οδικής του συμπεριφοράς του ντελιβερά, ενώ υποστήριξαν ότι νωρίτερα του κτύπησε με το κράνος στο αυτοκίνητο.

Τα όσα αναφέρουν οι δύο δεν επιβεβαιώνονται από αυτόπτη μάρτυρα, που είπε στις Αρχές ότι άκουσε τον διανομέα να τους λέει “Why you did this to me? You want to kill me?» και ακολούθως τους τέσσερις νεαρούς να του επιτίθενται και να τον χτυπούν ενώ βρισκόταν στο έδαφος. Στο σημείο συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος και όταν οι νεαροί αντιλήφθηκαν ότι κλήθηκε η Αστυνομία, επιβιβαστήκαν στο όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Σημειώνεται ότι οι δύο ύποπτοι αιτήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τη χορήγηση από το κράτος νομικής αρωγής καθώς όπως δήλωσαν δεν εργάζονται και δεν έχουν κάποιο εισόδημα που να μπορεί να πληρώσει δικηγόρο.