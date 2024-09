Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου απένειμε για δεύτερη χρονιά βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας

Τρεις νέοι επιχειρηματίες κάτω των 35 χρόνων, οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους start up επιχείρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα τελευταία 5 χρόνια, έλαβαν το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ

Για δεύτερη χρονιά, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of brands και ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation βράβευσε τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, απονέμοντας τα «Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2024».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος, τρεις νέοι επιχειρηματίες κάτω των 35 χρόνων, οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους start up επιχείρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα τελευταία 5 χρόνια, έλαβαν το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, το πρώτο βραβείο, ύψους €50.000, δόθηκε στους Ανδρέα και Χρίστο Νεοφύτου για το “Cito Gourmet Express” https://cito.express/, το δεύτερο βραβείο, ύψους €30.000, απονεμήθηκε στη Μαρία Λαφαζάνη, για τα «Κλινικά Εργαστήρια Μαρία Λαφαζάνη» https://mlafazanilab.com/ και το τρίτο βραβείο, ύψους €20.000, δόθηκε στο Γιάννη Χριστοδούλου, για την εταιρεία “Topsquare Homes” https://topsquarehomes.com/.

Σημειώνεται ότι σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2024 στο Stelios Philanthropic Foundation, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου προσέφερε συνολικά 100.000 ευρώ στις τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες και διακρίθηκαν (1ο Βραβείο 50.000€, 2ο Βραβείο 30.000€, 3ο Βραβείο 20.000€).

Αναφέρεται ότι τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs” έχουν καταστεί πλέον θεσμός στην Κύπρο, παράλληλα με τα Stelios Bi-Communal Awards, τα οποία επιβραβεύουν τη Δικοινοτική Επιχειρηματική Συνεργασία από το 2009, και στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή από τις αρχές του νέου έτους.

Προστίθεται ότι ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου συνεχάρη τους τρεις νικητές μέσω zoom.

Το βραβείο στον πρώτο νικητή απένειμε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά – Χριστοδουλίδη, το δεύτερο βραβείο απένειμε η Ρένα Ρουβιθά – Πάνου, Μέλος του ΔΣ του Stelios Philanthropic Foundation με βάση την Κύπρο και το τρίτο βραβείο απένειμε ο περσινός νικητής Θεόδωρος Παναγίδης, ιδιοκτήτης του καφεστιατορίου «Σταυρός» στον Πεδουλά, στην παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου στη διάρκεια της Τελετής Απονομής των Βραβείων δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «φέτος, επιλέξαμε 3 επιτυχημένες νεοφυείς εταιρείες, οι οποίες εντάσσονται σε τομείς-κλειδιά της κυπριακής οικονομίας, όπως οι τομείς της εστίασης, της υγείας και των κατασκευών».