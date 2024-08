Αυτά τα καλλυντικά προϊόντα αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του, να διακόψει τη χρήση τους

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί καλλυντικά προϊόντα.

Για τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του, να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22608606 και 22608682.

Αυτά είναι : Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «I nobili giardini italiani, Magnolia dei Canti di Como e Viola della Duchessa di Parma, Cosmetics set», Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 2400, 2401, Barcode: 8027828035016, Batch number: 8501

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, Spartanian Lady, Perfume», Barcode: 8715658360209, Batch number: B16673

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, Pink City, Perfume» Barcode: 8715658012474, Batch number:B13534

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«REAL TIME, Live & Surprise, Perfume» Barcode:8715658360124 Batch number:B16661

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, La Passion en Pink, Perfume» Barcode: 8715658360032 Batch number: B16973

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «ECRAN, Aftersun Latte doposole idratante riparatore, Aftersun milk» Barcode: 8411660950369 Batch number:004905

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, Me My Life My Perfume, Perfume» Barcode:8715658360674

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«TALIEQUALI, JD Ti Adoro, Perfume» Barcode:8052462310199 Batch number: 121209

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«BILBOA, Carrot Plus spray solare protezione 6, Tanning spray» Barcode:8002410021882 Batch number:3048803>

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«BILBOA, Speciale Capelli al sole, Spray» Barcode:8002410022674 Batch number: 0259T03>

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«CERA DI CUPRA, Tonico delicato, Face tonic» Barcode:8002140052224 Batch number:XCP170

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Dove, Caring hand wash, Liquid soap» Barcode:4000388179004 Batch number:635416 B 14:17

Ιταλία - Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Dove, Crema corpo nutrient, Body milk» Barcode:4000388563803 Batch number:7035MBX

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Garnier, Shampoo fortificante capelli Secchi, Shampoo» Barcode:3600541204379 Batch number:26P500

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Garnier, Shampoo rafforzante radici grasse punte secche, Shampoo» Barcode:3600541013391 Batch number:26P102

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Palmolive, Shampoo con perla e mandola, Shampoo con perla e mandola» Barcode:8714789880525 Batch number:040817IT10322*B

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Palmolive, Shampoo con menta e olio, Shampoo» Barcode:8714789979571 Batch number:020817IT10322*B

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «TESTANERA, Gel taft looks wet style tenuta forte 3, Hair gel» Barcode:8015700156447 Batch number:0824192703

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Woman, "COMBAT POLICE", Police Passion, Cosmetics set» Barcode:67960246962

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Nivea, Premium kit + la latta EXPLORER, Cosmetics set» Barcode:4005900600011

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Esprit, Life by Esprit for her, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου:20112 Barcode:4051395201127 Batch number:6296603

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:«Spuma per capelli, Nivea, Styling Mousse Extra strong, Hair mousse» Barcode:4005808678600

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Dove, Men Care+ Sensitive Shield, Deodorant» Barcode: 8712561255806 Batch number: 82732LD 01:00

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «PUMA, Create, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 82400198 Barcode: 737052018331 Batch number: 617302

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «FRAGLUXE, Luxwhite, Eau de toilette» Batch number: 1650

Λιθουανία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «LOGASTE, Eau de toilette, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: YB1878-106 Barcode: 6932762124042 Batch number: 10/2022

Λιθουανία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «2!2 MEN, Eau de toilette»Τύπος/Αρ. Μοντέλου: YB1878-23 Barcode: 6932762131750 Batch number: 03/2022

Λιθουανία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BLUE for MAN, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: YB1878-117 Barcode: 6932762126947 Batch number: 082021GD

Λιθουανία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «MILLION, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: YB1878-21 Barcode: 6932762131736 Batch number: 04/2022

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «1DucaSto Parfum by Mugghy Passini, 1 DucaSto Parfum Men, Perfume»

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «L'OREAL PARIS, Nutridore slim, Body cream»

Λιθουανία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BUGLIARL, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: YB1878-112 Barcode: 6932762125353 Batch number: 05/2022

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «INFASIL, Neutro tripla protezione, Roll-on deodorant» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Texture Easy Dry Neutro 24H Barcode: 8000036021712 Batch number: 603229 - 1102AC0005

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Vitalcare, Ritocco ideale rosso red, Hair spray» Barcode: 8029241130019 Batch number: 110-3

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Palmolive, Naturals, Shower cream» Barcode: 8714789655048 Batch number: 10167713

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Jasmine by Caterina Passini, Jasmine, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Dove, Pampering body lotion, Body cream» Barcode: 8712561387002 Batch number: 9089MBX

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Garnier, Balsamo crema fortificante, Hair conditioner» Barcode: 3600541285170 Batch number: 26M305

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, love you ! , Perfume» Barcode: 8715658360049, 8715658360056 Batch number: B16754, B17094

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «FRAGLUXE, Luxever, Eau de toilette» Batch number: 1637

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Royal Crimson, Perfume» Barcode: 5055170291029

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Viva la vida for her, Perfume»

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Ricarica naturale balsamo anti doppie punte, Hair conditioner» Barcode: 8712561653718 Batch number: 9033166

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «PANTENE, COLOUR PROTECT, Hair cream» Barcode: 5013965941429 Batch number: 99685140

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Dove, Natural Touch, Deodorant» Barcode: 8712561315906 Batch number: 63110LW 06:33

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Orchidea Profumi, Milione Laky, Perfume» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 155 Barcode: 8033993411555

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «PERL BY MAGGHY PASSINI, Parfum Pour Femme, Perfume»

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Per lei, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 140 Barcode: 8032979041403 Batch number: 1706031k

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Geomar, Thalasso Scrub, Body lotion» Barcode: 8003510014408 Batch number: 117650

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Orchidea Profumi, Milione, Perfume»Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 140 Barcode: 8033993411401

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Ultra retinol complex, Scrub corpo marino, Body cream» Barcode: 8057190170534 Batch number: 111204001

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Tesori d´Oriente, Japanese Rituals, Body care set»

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Minerali Marini, Body balm» Barcode: 4005808642915 Batch number: 88231 - 2367 08 16

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Trattamento corpo modellante, Body cream» Barcode: 4005808818921 Batch number: 81892 - 60621274CE

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «SUN, Ultimate SPF10, Sunscreen» Barcode: 8012666047611

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «TESTANERA, Palette professional performance gloss sensation, Hair dye» Barcode: 8015700157611 Batch number: 0203756568

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «PARFUMS DE QUALITE', Costume Scent Intense, Eau de toilette» Barcode: 8053830053045

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, FINE GOLD 999.9, Eau de toilette» Barcode: 8715658350262 Batch number: B16798

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Palmolive, Carezza delicata, Shower milk» Barcode: 8714789655031 Batch number: 091115IT10323*B

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Setablu 20 - 21 – 23, Eau de toilette» Barcode: 8055748939510 Batch number: 93951

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Cosmi, Crema depilatoria gambe e corpo, Depilatory cream» Barcode: 8053285014905, 8053285014912 Batch number: 117201, 117302

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Missin you, Eau de toilette»Barcode: 8032979041472

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: « Tesori d`Oriente, Fior di loto, Body care set» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: TDO1652-20 Barcode: 8008970044675

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Sun protect & hydrate protezione "6", Sunscreen milk» Barcode: 4005900132161 Batch number: 51731808DU

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «L'OREAL PARIS, Excellence creme 5.6 castano chiaro rosso, Hair dye» Barcode: 8001980122678 Batch number: 10L900

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Comin parfum, Mirto e Ambra, Scented body water» Barcode: 80048302944297

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Orchidea Profumi, Inteza cafe, Perfume» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 156 Barcode: 8033993411562

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Orchidea Profumi, Scent Intense, Perfume» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 143 Barcode: 8033993411432

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «FRAGLUXE, Illusion, Eau de toilette» Batch number: 1646

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «PALETTE, Salonplex 5-8 / 5-28 / 8-6 / 7-6 / 6-82, Hair dye» Barcode: 8015700152906, 8015700152944, 8015700152951, 8015700153040 8015700159240 Batch number: 0225X84203, 201386183, 219285814 219285834

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Sunsilk, Ricarica Naturale, Shampoo» Barcode: 8712561652506 Batch number: 9031329

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «SUN, Ultimate SPF20, Sunscreen» Barcode: 8012666047666 Batch number: B04ED090328

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Dove, Nourishing body care light hydro, Body lotion» Barcode: 4000388563902 Batch number: 9040MBX 19:57

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Axe, Black, Aftershave» Barcode: 8712561622196 Batch number: 71354CYB

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Sanny, Neutro Sarf con olio d'argan e glicerina idratante, Bath cream» Barcode: 8001859014424 Batch number: 266/2021

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Schwarzkopf, Hair Repair capelli appesantiti, Shampoo» Barcode: 8015700159776 Batch number: 0907507541

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «CHAT D'OR, Dark Violet, Perfume» Barcode: 5906074487431 Batch number: 11/2023

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Sun protect & bronze protezione "30", Sunscreen milk» Barcode: 4005900132260 Batch number: 61634974

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Igiene+, Gel detergente mani, Hand gel» Barcode: 8029241132051 Batch number: 0465056

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Sunsilk, Co-creations Thomas, Hair conditioner»-Barcode: 8711700550673 Batch number: 81245CY8

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «PRADY, Bosic woman, Eau de toilette» Barcode: 8423564067074 Batch number: 201 601 2291

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Malizia Uomo, Gift set, Cosmetics set» Barcode: 8003510019977

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Olimpo, Pour Homme, Perfume»

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «DORALL Collection, Cult, Perfume» Barcode: 6291012874015 Batch number: B. 1S243S

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «CP Creation Parfum, KissRosso, Perfume»

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Dove, Men Care, Deodorant» Barcode: 8712561255806 Batch number: Deodorant

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Setablu, 19 - 36 – 51, Eau de toilette» Barcode: 8055748931330 Batch number: 106337904931330

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Orchidea Profumi, Blak Orchide, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 025 Batch number: 8033993410251

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Sanny, Neutro Sarf, Bath cream» Barcode: 8001859014424 Batch number: 266/2021

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BILBOA, Carrot Plus Latte solare protezione 15 media, Sunscreen» Barcode: 8002410022629 Batch number: 0179E01>

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Blue Fog, Eau de toilette» Barcode: 8715658002871

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BILBOA, Carrot Plus Latte solare protezione 10 bassa, Sunscreen» Barcode: 8002410021899 Batch number: 3235R02/

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Diadora, Energy Fragance, Cosmetics set» Barcode: 8054956590483 Batch number: DIA108

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «DIGI the man, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 145 Barcode: 8032979041458 Batch number: 1709018K

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Venus, Idratante, Face tonic» Barcode: 8009150108439 Batch number: 747020

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, Live & Surprise, Perfume» Barcode: 8715658360124 Batch number: B16661

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Splend'or, Lacca ecofix, Hairspray» Barcode: 8003510000579, 800351000609 Batch number: AA ED181230 MD1220 1851, AA ED190431 MD0421 1244

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Scholl, Fresh Step, Deodorant» Barcode: 8001443351713 Batch number: 254

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Malizia Uomo, Gift set, Cosmetics set» Barcode: 8003510017126

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Malizia, Woman gift set, Cosmetics set» Barcode: 5998999800556

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Latte solare carotene, Sunscreen milk» Barcode: 4005900132109 Batch number: 61831274

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Tesori d`Oriente, Muschio Bianco, Body care set» Barcode: 8008970044675 Batch number: TDO1652-20

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Q10 Plus, Body balm» Barcode: 4005900143044 Batch number: 83223

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Geomar, Effetto Urto, Body cream» Barcode: 8003510014654 Batch number: H088256 - 117500

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Le Fragranze, Mimosa, Soap» Barcode: 8000793009404 Batch number: 940

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Orchidea Profumi, Ladi Milione, Perfume» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 008Barcode: 8033993410084

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Tesori d'Oriente, Mirra, Soap» Barcode: 8008970041148 Batch number: 1148

Ιταλία -Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Marvel - Spider man, Marvel Spider-Man, Body care set» Barcode: 663350085228

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Dove, Derma Spa Goodness, Body cream» Barcode: 8712561981293 Batch number: 9183599 - 7144KXA3

Ιταλία -Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Rockford, Classico, Eau de toilette» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: GA14472 Barcode: 8007033704266 Batch number: 80213

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «MilMil, Crema mani protettiva vellutante, Hand cream» Τύπος/Αρ. Μοντέλου: passiflora & mandorla Barcode: 8004120041570

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Calvin Klein, CK One, Body lotion» Barcode:88300607464 Batch number: 1054

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «New Brand Perfumes, Together Day, Perfume» Barcode: 5425017735090 Batch number: 3606

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «S’nonas, Almendra body milk, Body milk» Barcode: 8410757101660 Batch number: 00090700 / 200708

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «DIKSON, Tutti i giorni capelli normali, Shampoo» Barcode: 8000836134353 Batch number: E2823/1

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Playboy, Generation Eau de Toilette for her, Eau de toilette» Barcode: 3607347999874 Batch number: 5223

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Calvin Klein, One, Eau de toilette and body foam set» Barcode: 36142287250040 Batch number: 9206

Ουγγαρία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «New Brand Perfumes, 4 Women Delicious Eau de Parfum, Perfume» Barcode: 5425017736431 Batch number: N9617

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, La Passion en Pink, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, Live & Surprise, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Magghy Passini, Vanilla Rose, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Profumerie Duca's, Wild Horses, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Extrè, Extrè, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Huno Boxx, Eau de toilette»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Aqua, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Adidas, Ice dive, Cosmetics set» Barcode:3614224620332

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Peace, Dopo barba, Aftershave» Barcode: 8712561196345 Batch number: 80244CYC

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Setablu, Perfume» Barcode: 8055748931347 Batch number: 1063 4042B 931347

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Venus, Venus alghe atlantiche, Bath and shower gel» Barcode: 8009150112559

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «L'erboristica, UOMO energia dalla natura, Cosmetics set» Barcode: 8002842106034

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «OMERTA, Wealth Black Diamond, Perfume» Barcode: 8715658380085 Batch number: B15415

Ουγγαρία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «REAL TIME, No Ordinary Eau de Toilette, Eau de toilette» Barcode: 8715658350118 Batch number: B16045; B16044

Ουγγαρία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Elina med, Blue Edition, Eau de toilette» Barcode: 4326470457905 Batch number: 180901

Ουγγαρία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Creation lamis, Diamond Love, Perfume» Barcode: 5414666016261 Batch number: 341561

Ουγγαρία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BI-ES, Lilly Eau de Parfum, Perfume» Barcode: 5902734841919

Ουγγαρία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BI-ES, Olivia Eau de Parfum for woman, Perfume» Barcode: 5905009047771

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Palmolive, Orchidea, Bath and shower cream» Barcode: 8718951258662 Batch number: 9287IT10221*B

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Neutro Roberts, Delicato, Deodorant» Barcode: 8002410009316Batch number: 20201

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Palmolive, Pelle delicata, Bath and shower cream» Barcode: 8718951259225 Batch number: 9193IT10121*B

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Le Fragranze, Mughetto, Soap» Barcode: 8000793009428 Batch number: 942

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Qualikos, Essance of love Ever e Real, Beauty set» Barcode: 8058180740874 8058180740911 Batch number: LT5053

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Saphir parfums, Tierra de Saphir, Perfume» Barcode: 8424730012638 Batch number: L14320

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Control, Sensual Mousse, Massage cream» Barcode: 8058664130214Batch number: 1020070001

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Splendor, Spuma effetto volumizzante, Hair mousse» Barcode: 800351002505 Batch number: ED240130

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Francisco de B. Lires, Scented body water» Barcode: 8034055532423

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «MILMIL®, Figaro Fashion, Deodorant spray» Barcode: 8003510003020 Batch number: AD ED210927 MD0917 1047

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BILBOA, Invisible, Sunscreen» Barcode: 8002410021783 Batch number: 0515R02&

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Palmolive, Nidra doccialatte, Shower milk» Barcode: 8003520024435

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Sunsilk, Morbidi e luminosi, Hair conditioner» Barcode: 8711700955379 Batch number: 334113 B 14:54

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Adidas, Marine extract, Shower gel» Barcode: 3607340723902 Batch number: 8277

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Le Fragranze, Magnolia, Soap» Barcode: 8000793009435 Batch number: 943

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «U&ME, Cera per capelli ad acqua, Hair wax» Barcode: 8033706390207 Batch number: 00100

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BOROTALCO, White, Deodorant» Barcode: 80321194 Batch number: 07652

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Sun protect & refresh, Sunscreen spray» Barcode: 4005900132161 Batch number: 51731808DU

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Antica Erboristeria, Shampoo addolcente, Shampoo» Barcode: 8011319640087 Batch number: 0817Y71545

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Bellissima Cosmetics, Moisturising cream» Barcode: 8015353001637 Batch number: 70407 00250400 15:23

Ιταλία- Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Preziose, Aquae di Argan, Bath foam» Barcode: 8001859014516 Batch number: 164/2020

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BILBOA, Invisible Gel solare protezione 30 alta, Tanning gel » Barcode: 8002410021776 Batch number: 2825R117

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Centro Azzurro, Argan bio Virgin oil, Hairspray» Barcode: 8005412104751 Batch number: L6-250518 14:19

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «BILBOA, Invisible Gel solare, Sunscreen gel» Barcode: 8002410021769 Batch number: 0505R01&

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Comin parfum, Romantics Dreams, Body cream» Barcode: 8004830287411 Batch number: 357

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Gian Marco Venturi, uomo Energy, Deodorant» Barcode: 8002747008044

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Centro Azzurro, Professionale extra strong, Hairspray» Barcode: 8005412101750 Batch number: L1-098520 16:52

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «SOFT & PRECIOUS, Nursey Jelly, Cream» Barcode: 2094700475 Batch number: L0001204BB

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Garnier, Shampoo fortificante oil repair 3, Shampoo» Barcode: 3600541226401 Batch number: 26P500

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «SUN, Ultimate - Summer sublime, Sunscreen oil» Barcode: 8012666047642

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «DUCA'S NEWS, 2014 Brasil World Cup, Perfume»

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Nivea, Protect & Bronze protezione "10", Sunscreen milk» Barcode: 4005808419074 Batch number: 40410874

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Vidal, Rosa Tea, Shower foam» Barcode: 8008970041452 Batch number: 17104 020754

Ουγγαρία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Fa MEN, KICK OFF 2 in 1 Duschgel, Shower gel» Barcode: 4015100186659 Batch number: 0901608801

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Bellissima Cosmetics, Crema, rivitalizzante Aloe Vera, Moisturising cream» Barcode: 8015353001613 Batch number: 180910 00200900 11/10

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «LYCIA, Original, Deodorant cream» Barcode: 8002340015272

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «INTESA, Uni sex, Deodorant» Barcode: 8003510019199

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Tesori d'Oriente, JASMIN DI GIAVA, Perfume» Barcode: 8008970003559

Ιταλία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Venus, Doccia schiuma vivificante Alghe Atlantiche Sali Marini, Shower foam» Barcode: 8009150104332 Batch number: 35014

Ουγγαρία-Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Madlene, Madlene Classic parfum deodorant spray for women, Deodorant» Barcode: 5997001716120 Batch number: 1255B B