Τρεις πλήρεις υποτροφίες από Chevron-Πανεπιστήμιο Frederick σε φοιτήτριες για σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή

Σκοπός να ενθαρρύνουν περισσότερα κορίτσια να επιλέξουν σπουδές και επαγγελματική πορεία στους τομείς STEM.

Το Πανεπιστήμιο Frederick και η Chevron προκηρύσσουν τρεις πλήρεις υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, για νέες φοιτήτριες που θα εγγραφούν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου.

Η Chevron, μία από τις κορυφαίες εταιρείας ενέργειας στον κόσμο, και το Πανεπιστήμιο Frederick συνεργάζονται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, με σκοπό να ενθαρρύνουν περισσότερα κορίτσια να επιλέξουν σπουδές και επαγγελματική πορεία στους τομείς STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της υποεκπροσώπησης των γυναικών στη Μηχανική και την Τεχνολογία και στο πλαίσιο του κοινού στόχου προώθησης της ισότητας των φύλων.

Οι υποτροφίες ισχύουν για νεοεισερχόμενες φοιτήτριες που θα επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πτυχιακά προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick:

- Computer Science - Computer Engineering - Mechanical Engineering - Automotive Engineering - Electrical Engineering - Civil Engineering - Architectural Engineering

Οι τρεις υποτροφίες που προσφέρουν η Chevron και το Πανεπιστήμιο Frederick θα δοθούν με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τον βαθμό απολυτηρίου των υποψηφίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος φοίτησης. Μετά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, οι φοιτήτριες θα μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους με βάση υφιστάμενο ειδικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Frederick για γυναίκες στους τομείς STEM, που καλύπτει μέχρι και 50% των διδάκτρων.

«Η Chevron είναι περήφανη για τη συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο Frederick για την παροχή υποτροφιών σε φοιτήτριες, ενθαρρύνοντας έτσι τις γυναίκες να ακολουθήσουν σπουδές στους τομείς STEM. Η στήριξή μας στην εκπαίδευση σε αυτούς τους τομείς βοηθά τις κοινότητες να ευδοκιμήσουν μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας. Θέλουμε να δώσουμε στη νέα γενιά τα εχέγγυα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις», δήλωσε ο κ. Kristian Svendsen, Regional Manager, Chevron Αιγύπτου και Κύπρου.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί ενώνουμε δυνάμεις με τη Chevron για ένα θέμα που ως Πανεπιστήμιο θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην Τεχνολογία και τη Μηχανική σημαίνει απώλεια ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και

προσφορά θέσεων εργασίας. Οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους τομείς. Χάρη στις διαφορετικές τους αντιλήψεις, εμπειρίες και ιδέες, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ενός υγιέστερου, πιο δίκαιου και βιώσιμου κόσμου. Στόχος μας είναι η εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και η ενθάρρυνση των κοριτσιών ώστε να ακολουθήσουν σπουδές στους τομείς STEM».

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Frederick υλοποιεί από το 2021 τη μακρόχρονη εκστρατεία “To all women and girls: Join the Journey in Engineering and Technology” για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στους τομείς STEM, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων, κας Τζόζη Χριστοδούλου. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες 50% σε όλα τα κορίτσια που επιλέγουν να σπουδάσουν σε προπτυχιακά προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, στις υποψήφιες που δεν θα επιλεγούν για υποτροφία από τη Chevron και το Πανεπιστήμιο Frederick, θα προσφερθεί 50% υποτροφία με βάση το σχέδιο αυτό.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν την αίτηση και την προκήρυξη των υποτροφιών που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ ενώ για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισδοχής στο email adminfo@frederick.ac.cy ή στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία) και 25730975 (Λεμεσός).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο adminfo@frederick.ac.cy το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024.