«My Home Rewards»: Η νέα καμπάνια της Ελληνικής Τράπεζας από την Ogilvy Cyprus

Είμαστε στον αέρα! Η ολοκαίνουργια 360ο καμπάνια της Ελληνικής Τράπεζας που φέρει τη σφραγίδα και τη δημιουργικότητα της Ogilvy Cyprus, ήδη προβάλλεται σε όλα τα μέσα. Μία καμπάνια που με έξυπνο, ευφάνταστο και διασκεδαστικό τρόπο παρουσιάζει το νέο σχέδιο «My Home Rewards» από την Ελληνική Τράπεζα.

Η εκστρατεία έκανε το ντεμπούτο της αρχικά με δύο teasing clips που προβλήθηκαν σε τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και το λανσάρισμα της κύριας 360° καμπάνιας σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης έντυπα μέσα, OOH και άλλα BTL activations.

Στο επίκεντρο της εκστρατείας αυτής βρίσκεται ο πρωταγωνιστής μας, ένας καθημερινός άνθρωπος, που με το νέο σχέδιο «My Home Rewards» του δίνεται πλέον η δυνατότητα να μπει στο καινούργιο του σπίτι… αραχτός!

Και ποιος δεν θα’ θελε με το νέο του στεγαστικό δάνειο να πάρει έως και €2,000 στο Mple Rewards app του και να γεμίσει το σπίτι του με δώρα από την Ελληνική Τράπεζα;

Ο πρωταγωνιστής μάς προτρέπει: Κάν’ το εικόνα!

Μ’ έναν out of the box αέρα, η καμπάνια επιχειρεί να παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό το σχέδιο «My Home Rewards», να κρατήσει το ενδιαφέρον και παράλληλα να μεταφέρει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το σχέδιο. Το σίγουρο είναι πως από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτό πραγματοποιείται με πλήρη επιτυχία και δημιουργικότητα.

Η παραγωγή της ταινίας έγινε από την Media Studios, με την επιμέλεια του creative director Γιώργου Ιακωβίδη, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κύπριος σκηνοθέτης Σταύρος Παμπαλλής, του οποίου ταινίες απέσπασαν πολλά βραβεία σε φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Ελλάδα και όχι μόνο.