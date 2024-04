Μνημείο για το Κυπριακό Σώμα Μουλάρηδων - Έγιναν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλακέτας

Ο Καθηγητής Αντρίκκος Βαρνάβα αναφέρθηκε και στον κοινό ρόλο των Ελληνόφωνων Χριστιανών και των Τουρκόφωνων Μουσουλμάνων που πορεύτηκαν και υπηρέτησαν μαζί

Τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλακέτας πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τον Δήμαρχο Λευκωσίας για το Κυπριακό Σώμα Μουλάρηδων του Βρετανικού στρατού, το οποίο έδρασε κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην τελετή, στο χώρο στάθμευσης Καράφα παρά την Πύλη Αμμοχώστου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης εξήρε τη συνεισφορά των Κυπρίων εθελοντών και την ανάγκη μνήμης και τιμής για τη δράση τους.

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης, εκ μέρους της Ομάδας Πρωτοβουλίας για το Μνημείο για το Κυπριακό Σώμα Μουλάρηδων, ευχαρίστησε τόσο τον Δήμο Λευκωσίας για την φιλοξενία της πλακέτας στο δημοτικό χώρο στάθμευσης όσο και τον Nigel Allsopp, από την Αυστραλία για την έμπνευση που είχε να τιμηθούν και οι άνθρωποι και τα ζώα του πολέμου.

Ευελπιστούμε, σημείωσε, ότι η τελετή αυτή θα είναι η αρχή της δημιουργίας ενός μνημείου όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα μουλάρια που υπηρέτησαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι το μνημείο θα γίνει σημείο αναφοράς για τους ζωόφιλους στην Κύπρο.

Κύριος ομιλητής στην τελετή ήταν ο Καθηγητής Αντρίκκος Βαρνάβα από την Αυστραλία, συγγραφέας του βιβλίου «Serving the Empire in the Great War -The Cyprus Mule Corps», ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργό δράση του Κυπριακού Σώματος Μουλάρηδων από το καλοκαίρι του 1916 μέχρι τον Απρίλιο του 1920 και στον καθοριστικό ρόλο που είχαν στον εφοδιασμό των βρετανικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, εκ μέρους των Συμμαχικών Στρατευμάτων.

Ευχαρίστησε επίσης τον Nigel Allsopp, Πρόεδρο της Αυστραλιανής Μνημειακής Οργάνωσης για τα Ζώα Πολέμου, ο οποίος είχε την ιδέα να τιμηθεί το Κυπριακό Σώμα Μουλάρηδων.

Τέλος, αναφέρθηκε στους 177 καταγεγραμμένους ως αποθανόντες καθώς και στον κοινό ρόλο των Ελληνόφωνων Χριστιανών και των Τουρκόφωνων Μουσουλμάνων που πορεύτηκαν και υπηρέτησαν μαζί.