Υπέροχες εικόνες: Από πρόταση γάμου μέχρι και γενέθλια, στον 5ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Ο 5ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας πέρασε στην ιστορία ως ο πολυπληθέστερος Μαραθώνιος από καταβολής της διοργάνωσης, αφού σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών, με 12.000 και πλέον δρομείς να απολαμβάνουν την εμπειρία. Η ηλιόλουστη μέρα έδωσε την ευκαιρία σε μία λαοθάλασσα κόσμου να βρεθεί στις Φοινικούδες και να χειροκροτήσει τους δρομείς για την προσπάθειά τους.

Όπως σε κάθε διοργάνωση, έτσι και φέτος, μικρές όμορφες ιστορίες συνέθεσαν το παζλ ενός Μαραθωνίου που θα χαραχτεί στη μνήμη τόσο των δρομέων όσο και των θεατών. Καταγράψαμε ορισμένα highlights και σας τα παρουσιάζουμε…

Έφυγαν… παντρεμένοι

Ήρθαν από τη Ρωσία για τον 5ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας και φεύγουν… παντρεμένοι. Ο Γιούρι Πεγκούσιν δεν πτοήθηκε από την κούραση και στον τερματισμό του Ημιμαραθωνίου είχε ακόμη αντοχές και έκανε πρόταση γάμου στην (έκπληκτη) κοπέλα του Αναστασία! Αν απορείτε για την απάντησή της, του είπε «DA»! Η ώρα η καλή!

Η δύναμη της θέλησης

Ο Όστιν Πάουερς από την Αγγλία είναι η ζωντανή απόδειξη ότι καμία δυσκολία δεν πρέπει να μας καταβάλλει και να το βάζουμε κάτω. Η δύναμη της θέλησης νικά τα πάντα! Έκανε τόσα χιλιόμετρα για να βρεθεί στη Λάρνακα και να τρέξει με το αμαξίδιό του. Με το χαμόγελο στα χείλη, στέλνει τα πιο δυνατά μηνύματα επιμονής και προσπάθειας σε όλο τον κόσμο. Άξιος!

Ο… μουσάτος

Για τον Γιασβίρ Σινγκ Μοντάχερ από την Ινδία είναι η τρίτη συμμετοχή στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας. Και κάθε φορά φτάνει στην Κύπρο με πιο μακρύ γένι… Περιμένουμε να δούμε πού θα έχει φτάσει σε ένα χρόνο.

Happy birthday Danielle!

Για την Ντανιέλε Γκοντιέρ ο 5ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας θα είναι σίγουρα αξέχαστος, αφού συνέπεσε με τα γενέθλιά της! Σ’ αυτή τη σημαντική μέρα η Αγγλίδα δρομέας επέλεξε να βρεθεί στην πατρίδα μας και να γιορτάσει… τρέχοντας επί 4 ώρες 51 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα στον Μαραθώνιο. Την περίμενε και μία έκπληξη πριν την εκκίνηση, όταν άκουσε το Happy Birthday από τους διοργανωτές.

Ήρθε από τους -10 βαθμούς!

Ο Εσθονός δρομέας Γιάναρ Γιούκοφ ποζάρει πριν την εκκίνηση του Μαραθωνίου, στον οποίο αναδείχτηκε εν τέλει νικητής. Φαινόταν από την αρχή αποφασισμένος, αν και συνάντησε πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές που επικρατούν στη χώρα του. Όπως μας είπε στο τέλος, ήρθε από τους -10 βαθμούς της Εσθονίας στο καλοκαίρι της Κύπρου και εντυπωσιάστηκε. Τον βλέπουμε να επιστρέφει σύντομα για διακοπές…

Ο Μαραθώνιος είναι για ΟΛΟΥΣ!

Μεταξύ των πιο ξεχωριστών στιγμών και του φετινού Μαραθωνίου, όταν φίλοι της διοργάνωσης έτρεξαν με τα αμαξίδιά τους και δικαιολογημένα απέσπασαν το πιο δυνατό χειροκρότημα από τους θεατές!

Έτρεξαν στη μνήμη του φίλου τους

Μία ομάδα φίλων του Μαραθωνίου από το Ισραήλ έτρεξε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας. Η φετινή παρουσία τους, όμως, είχε ξεχωριστή σημασία γι’ αυτούς, αφού έτρεξαν στη μνήμη ενός φίλου τους. Στη μνήμη του φίλου τους Μάρκο έτρεξε και η ομάδα Tel Marko.

Love is in the air

Ο έρωτας δεν κρύβεται και οι συγκεκριμένοι δρομείς φρόντισαν στον τερματισμό τους να μας δείξουν πόσο ερωτευμένοι είναι…