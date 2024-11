Ανακάλυψαν «γατάκι» 35.000 ετών, παγωμένο στη Σιβηρία (φώτος)

Ένα μωρό γάτας της Πλειστόκαινου περιόδου, με αιχμηρά δόντια σαν σπαθιά που εκτιμάται πως είναι ηλικίας 35.000 ετών, εντοπίστηκε στους πάγους της Σιβηρίας. Τώρα, οι επιστήμονες δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα της πρώτης τους μελέτης για το πλάσμα αυτό, που δεν εντοπίζεται πια στη σύγχρονη πανίδα.

Το μουμιοποιημένο σώμα της νεογέννητης γάτας βρέθηκε στον παγετώνα της Σιβηρίας το 2020, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports. Οι ερευνητές ανακάλυψαν οστά της λεκάνης, του μηριαίου οστού και της κνήμης εγκλωβισμένα σε ένα κομμάτι πάγου μαζί με τα μετωπικά υπολείμματα του μικρού. Η εμφάνιση του θηλαστικού δείχνει ότι δεν μοιάζει με κανένα άλλο «στη σύγχρονη πανίδα», έγραψαν οι ερευνητές.

Η ομάδα των επιστημόνων χρησιμοποίησε χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα για να προσδιορίσει ότι το μικρό ζώο - που ανήκει στο είδος Homotherium latidens - έζησε πριν από 35.000 με 37.000 χρόνια.

Φωτογραφία: Borissiak Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences