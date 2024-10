Τα πρώτα απολιθώματα δεινοσαύρου στην ιστορία του ανακάλυψε το Χονγκ Κονγκ

Τα απολιθώματα των δεινοσαύρων εκτίθενται από σήμερα (25/10) στο κοινό, στο Κέντρο Ανακάλυψης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Χονγκ Κονγκ

Απολιθώματα δεινόσαυρου ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία του Χονγκ Κονγκ, σε ένα ακατοίκητο βραχώδες νησί στα βορειοανατολικά ύδατα της πόλης.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στο Port Island από το Τμήμα Γεωργίας, Αλιείας και Προστασίας του Χονγκ Κονγκ τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωσε τώρα η κυβέρνηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα απολιθώματα οστών προέρχονται πιθανότατα από έναν «μεγάλο ηλικιωμένο δεινόσαυρο» από την Κρητιδική περίοδο – μια εποχή πριν από 145 εκατομμύρια έως 66 εκατομμύρια χρόνια, που ακολούθησε την Ιουράσια περίοδο. Η υπουργός Ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ Μπερναντέτ Λιν δήλωσε ότι «η ανακάλυψη έχει μεγάλη σημασία και παρέχει νέα στοιχεία για την έρευνα στην παλαιοοικολογία στο Χονγκ Κονγκ».

Τα δύο απολιθωμένα οστά είναι σημειωμένα με κόκκινο περίγραμμα

Από το 1979, το Port Island έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποτελεί επίσης μέρος του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO του Χονγκ Κονγκ – ένα σύμπλεγμα νησιών που προστατεύεται από ένα διεθνές πλαίσιο και χρησιμοποιείται κυρίως για την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα απολιθώματα των δεινοσαύρων εκτίθενται από σήμερα (25/10) στο κοινό, στο Κέντρο Ανακάλυψης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Χονγκ Κονγκ.

«Μόνο φυτά και ψάρια»

Οι ειδικοί στην παλαιοντολογία λένε ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη είναι μεγάλη υπόθεση για το Χονγκ Κονγκ, μια πόλη με πολύπλοκη γεωλογική ιστορία και συνεχώς μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα.

«Ο μόνος τρόπος για να βρούμε απολιθώματα δεινοσαύρων είναι αν υπάρχει ένα κομμάτι στην επιφάνεια που μπορούμε να δούμε», δήλωσε στο CNNi ο Μάικλ Πίτμαν, επίκουρος καθηγητής βιοεπιστημών στο Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, προσθέτοντας ότι τα λείψανα μπορεί να είχαν διαβρωθεί πλήρως αν οι ερευνητές έφταναν αργότερα. «Τα μόνα πράγματα της εποχής των δεινοσαύρων που έχει βρει το Χονγκ Κονγκ μέχρι στιγμής είναι φυτά και ψάρια», είπε.

Ο Πίτμαν σημείωσε επίσης ότι η ανακάλυψη απολιθωμάτων σωμάτων είναι σπάνια για την περιοχή, καθώς τα σκελετικά υπολείμματα δεν βρίσκονται συνήθως στη νότια Κίνα, γνωστή αντίθετα για τα αυγά των δεινοσαύρων της.

Από το 2020, ωστόσο, ερευνητές από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών έχουν βρει υπολείμματα δεινοσαύρων θαμμένα ρηχά σε εννέα τοποθεσίες στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν και έχουν πραγματοποιήσει ανασκαφές.

Νωρίτερα φέτος, παλαιοντολόγοι στην Κίνα ανακάλυψαν τα απολιθώματα ενός Gandititan cavocaudatus σε ένα εργοτάξιο στην επαρχία Τσιανγκσί. Τα απολιθώματα, τα οποία εκτιμάται ότι χρονολογούνται πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια, ανήκαν σε ένα νέο είδος δεινοσαύρου, άγνωστο μέχρι σήμερα στην Ανατολική Ασία.

