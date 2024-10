Πώς η πτώση μετεωρίτη τέσσερις φορές μεγαλύτερου από το Έβερεστ στη Γη έκανε τη ζωή να…ανθίσει

Ο μετεωρίτης S2 έπεσε στη Γη πριν από 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια

Ένας μετεωρίτης τέσσερις φορές το μέγεθος του Έβερεστ ενδεχομένως να «πυροδότησε» τη δημιουργία ζωής όταν συγκρούστηκε με τον πλανήτη μας, όπως αναφέρει νέα μελέτη.

Όπως αναφέρουν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο μετεωρίτης S2 έπεσε στη Γη πριν από 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια.

Συνήθως η πτώση μετεωριτών τέτοιου μεγέθους στον πλανήτη μας μεταφράζεται σε τεράστια απώλεια ζωής -όπως ενδεχομένως να έγινε με τους δεινόσαυρους.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο διαστημικός βράχος, που είχε διάμετρο 37-78χλμ, ενδεχομένως να βοήθησε στη δημιουργία νέων ειδών ζωής.

«Συνήθως θεωρούμε ότι τέτοια γεγονότα είναι καταστροφικά για τη ζωή» λέει η Nadja Drabon, γεωλόγος και βοηθός καθηγητή του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Και συνεχίζει: «Αυτό που αναδεικνύει αυτή η μελέτη είναι πώς τέτοια γεγονότα μπορεί και να βοηθούσαν τη ζωή, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια. Μια τέτοια σύγκρουση μπορεί να βοήθησε τη ζωή να ανθίσει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετεωρίτης S2 εκτιμάται ότι ήταν 200 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που σκότωσε τους δεινόσαυρους.

Η μελέτη των ειδικών, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, υποστηρίζει ότι η πτώση του S2 προκάλεσε ένα τσουνάμι που «ανακάτεψε» τον ωκεανό με κομμάτια Γης.

Το πάνω στρώμα του ωκεανού έβρασε λόγω της σύγκρουσης, κάτι που αύξησε τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, ενώ ένα παχύ σύννεφο σκόνης κάλυψε τα πάντα.

Κατά τη μελέτη, όμως, η βακτηριακή ζωή κατάφερε γρήγορα να ανακάμψει, αυξάνοντας πληθυσμούς μονοκυτταρικών οργανισμών που τρέφονται με φώσφορο και σίδηρο.

Ο σίδηρος μεταφέρθηκε στα ρηχά από τα βάθη του ωκεανού ενώ ο φώσφορος απελευθερώθηκε από τον ίδιο τον μετεωρίτη.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι τα βακτήρια που τρέφονται με σίδηρο θα πολλαπλασιάστηκαν μετά από τη σύγκρουση, κάτι που δίνει νέα στοιχεία για την πρώτη ζωή στον πλανήτη μας.

Πηγή: cnn.gr