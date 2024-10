Πανεπιστήμιο Frederick: Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας και το ΥΠΑΝ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Laboratory of Safety in the Community, του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick υλοποιεί πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα «Ασφάλεια στην κοινότητα», στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, που παρακολουθούν μαθητές και μαθήτριες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Η έναρξη του προγράμματος ξεκίνησε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου και υλοποιείται από το Laboratory of Safety in the Community (LSC) του Πανεπιστημίου Frederick, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου και με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 20 Γυμνάσια της επαρχίας Λευκωσίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές/μαθήτριες εκπαιδεύονται σε προσομοιωτή αυτοκινήτου, που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, αλλά και σε διαδραστικές ασκήσεις μέσα από τις οποίες αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες και να αναγνωρίσουν συναισθήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη θετική συμπεριφορά τους ως χρήστες του οδικού δικτύου, με οποιαδήποτε ιδιότητα: πεζών, ποδηλατών, συνεπιβατών, οδηγών, μοτοσικλετιστών. Το πρόγραμμα στοχεύει, ακριβώς, στην αναγνώριση συναισθημάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου, στην αναγνώριση και απόκτηση δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην ασφαλή διακίνηση στο οδικό δίκτυο, στην αναγνώριση λαθών σε σχέση με τη συναισθηματική κατάσταση των ατόμων στο οδικό δίκτυο, στη συσχέτιση της συναισθηματικής κατάστασης με τη χρήση του οδικού δικτύου, και στην καλλιέργεια ορθής και ασφαλούς συμπεριφοράς κατά τη διακίνηση στο οδικό δίκτυο. Η επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο LSC διαρκεί περίπου δύο ώρες και χωρίζεται σε δύο δραστηριότητες: Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, οι μαθητές/μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν στον προσομοιωτή και να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες οδικής συμπεριφοράς από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται συζήτηση σχετικά με την ασφαλή κυκλοφορία στον δρόμο. Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιείται εργαστηριακή άσκηση με λειτουργό της ομάδας του Εργαστηρίου και αρμόδιο/α αστυνομικό της Οδικής Ασφάλειας, με κύριο θέμα τους τρόπους σωστής συμπεριφοράς ως χρήστες του οδικού δικτύου. Το πρόγραμμα συντονίζει ο Δρ Σταύρος Πάρλαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών και επικεφαλής του Εργαστηρίου LSC του Πανεπιστημίου Frederick.