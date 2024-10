Ντέμης Χασάπης: Ποιος ειναι ο κυπριακής καταγωγής εκ των νικητών του φετινού Νόμπελ Χημείας

Το φετινό Νόμπελ Χημείας δόθηκε στον Ντέιβιντ Μπέικερ, τον Τζον Τζάμπερ και τον Ντέμη Χασάμπη, ο οποίος είναι κυπριακής καταγωγής, για το έργο τους σχετικά με τις πρωτεΐνες. Γεννημένος στο Λονδίνο από Κύπριο πατέρα και Κινέζα μητέρα, ο Ντέμης Χασάμπης είναι εκ των ιδρυτών της Deepmind, η οποία στην συνέχεια εξαγοράστηκε από την Google.

Είναι ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας, και κορυφαίος παίκτης του σκάκι και του γκο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η DeepMind είναι περισσότερο γνωστή για την ανάπτυξη του AlphaGo, του πρώτου προγράμματος που νίκησε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στο πολύπλοκο παιχνίδι γκο, έχει δημοσιεύσει πάνω από 1.000 ερευνητικές εργασίες – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από δώδεκα στο Nature και το Science – και έχει επιτύχει επαναστατικά αποτελέσματα σε πολλούς απαιτητικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, από το StarCraft II έως την αναδίπλωση πρωτεϊνών.

Παιδί-θαύμα στο σκάκι, ο Ντέμης έγραψε τον κώδικα στο κλασικό παιχνίδι Theme Park σε ηλικία 17 ετών. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στην επιστήμη των υπολογιστών, ίδρυσε την πρωτοποριακή εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Elixir Studios και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη γνωστική νευροεπιστήμη στο University College του Λονδίνου. Το περιοδικό Science συμπεριέλαβε την έρευνά του σχετικά με τη φαντασία και τη μνήμη ως μία από τις δέκα κορυφαίες ανακαλύψεις του 2007.

