Έρευνα Κυπρίων επιστημόνων: Τι είναι το σαπουνόχορτο και ποιες οι θεραπευτικές ιδιότητές του

Έρευνα Κυπρίων επιστημόνων εισηγείται την χρήση του σαπουνόχορτου ως θεραπευτικού βοτάνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο περιοδικό Plants.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Τμήμα Μοριακής Γενετικής, Λειτουργίας & Θεραπείας με συμμετέχοντες τις Δρες Μελίνα Χρίστου και Άντρη Κουτσουλίδου, και το Τμήμα Νευρογενετικής με τον Δρα Αντώνη Βερβέρη και την Καθηγήτρια Κυπρούλα Χριστοδούλου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), συμμετείχαν σε έρευνα για τον χημικό χαρακτηρισμό και τη διερεύνηση των βιολογικών ιδιοτήτων εκχυλισμάτων του φυτού Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis).

Η έρευνα συντονίστηκε από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, από τις Δρες Δέσποινα Χαραλάμπους και Μαρία Παντελίδου. Στο έργο συμμετείχαν επίσης, οι Μιχάλης Χριστοφόρου, Κρυστάλλω Χρίστου και Δρ Μάριος Ανδρέου από το Πανεπιστήμιο Frederick, και ο Χριστόφορος Παπαχρυσοστόμου από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο περιοδικό Plants με συντελεστή απήχησης 4, και ο τίτλος της δημοσίευσης είναι «Saponin and Phenolic Composition and Assessment of Biological Activities of Saponaria officinalis L. Root Extracts». Η δημοσίευση εντοπίζεται στον σύνδεσμο https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39065509/.

Συνοπτικά, η δημοσίευση παρουσιάζει τις κυριότερες σαπονίνες και φαινολικές ενώσεις που εντοπίζονται σε τρία διαφορετικά εκχυλίσματα του σαπουνόχορτου, και συγκεκριμένα στο μεθανολικό, στο αιθανολικό, και στο ακετονικό.

Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των εκχυλισμάτων, προερχόταν αποκλειστικά από τις ρίζες φυτών που είχαν καλλιεργηθεί στην Κύπρο στους βοτανικούς κήπους του Τμήματος Δασών, όπως αναφέρεται.

Όλα τα εν λόγω εκχυλίσματα βρέθηκαν να διαθέτουν σημαντικές αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες, σημειώνεται. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι το ακετονικό εκχύλισμα παρουσιάζει εκλεκτική κυτταροτοξική δράση έναντι των κυττάρων Α375 (ανθρώπινα κύτταρα μελανώματος), προκαλώντας έτσι σημαντική μείωση της βιωσιμότητας των καρκινικών κυττάρων, ενώ έδειξε ελάχιστη επίδραση στην μη-καρκινική κυτταρική σειρά HaCaT.

Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή εισηγείται το σαπουνόχορτο ως θεραπευτικό βότανο, σε συμφωνία με προηγούμενα ευρήματα τα οποία κατέδειξαν ότι το γένος Saponaria αποτελεί εξαιρετική πηγή βιολογικά ενεργών ενώσεων με επωφελείς ιδιότητες για τον άνθρωπο.