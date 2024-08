Χιλιάδες Samsung Galaxy συσκευές υποστηρίζουν ομάδες εργασίας στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024

Η Samsung Electronics, Παγκόσμιος Ολυμπιακός και Παραολυμπιακός Συνεργάτης, συνεργάζεται με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΔΠΕ), προκειμένου να βοηθήσει τους αθλητές να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα με τις οικογένειες και τους οπαδούς τους. Ωστόσο, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι πίσω από αυτούς τους αγώνες, βρίσκονται ομάδες εργασίες από προσωπικό και εθελοντές για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή τους.

Για το σκοπό αυτό, η Samsung παραχώρησε σχεδόν 15.000 συσκευές Galaxy στους διοργανωτές των Αγώνων Παρίσι 2024. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 7.100 Galaxy smartphones, πάνω από 2.500 tablets της σειράς Galaxy Tab, καθώς και 5.200 φορητοί υπολογιστές της σειράς Galaxy Book παραδόθηκαν από τη Samsung για να υποστηρίξουν την ομάδα εργασίας της ΔΟΕ, τις Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων (OCOG), τις Υπηρεσίες τις Ολυμπιακής Ραδιοτηλεόρασης (OBS) και τις Διεθνείς Ομοσπονδίες. Από τη διαχείριση των συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και την είσοδο στα στάδια, έως τη διευκόλυνση των μεταδόσεων των εκδηλώσεων, οι συσκευές Galaxy χρησιμοποιήθηκαν από το προσωπικό και τους εθελοντές για να παρέχουν αποτελεσματικές και απρόσκοπτες λειτουργίες καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

«Ο ρυθμός με τον οποίο θα πρέπει να εργαζόμαστε στο παρασκήνιο των Αγώνων και το επίπεδο του συντονισμού που απαιτείται είναι ιδιαίτερα υψηλόςν», δήλωσε ο Bruno Marie-Rose, Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024. «Βασιζόμαστε στην τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία. Ένα σύστημα συσκευών Galaxy επιτρέπει στις ομάδες μας να υποστηρίζουν τα ερωτήματα των επισκεπτών και να ολοκληρώνουν τα αιτήματα, βοηθώντας μας να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη διάρκεια των Αγώνων».