Κίνα: Ερευνητές δημιούργησαν ρομπότ με εγκέφαλο που αναπτύχθηκε σε εργαστήριο

Το ρομπότ έχει εκπαιδευτεί να πιάνει αντικείμενα και να αποφεύγει εμπόδια

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Tianjin και Southern University of Science and Technology στην Κίνα ανέπτυξαν ένα ρομπότ το οποίο διαθέτει τεχνητό εγκέφαλο και μπορεί να εκτελεί διάφορες εργασίες, όπως το να πιάνει αντικείμενα και να αποφεύγει εμπόδια. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι επιστήμονες συνδύασαν έναν in vitro καλλιεργημένο εγκέφαλο – όπως τα οργανοειδή εγκεφάλου – με ένα τσιπ νευρικής διεπαφής. Συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα ανέπτυξε ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ των βιοϋπολογιστών brain-on-a-chip και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, δίνοντας στο οργανοειδές την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσω ηλεκτρονικών σημάτων, να λειτουργεί με τη βοήθεια χειριστηρίων και να μαθαίνει να εκτελεί ορισμένες εργασίες.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι πρόκειται για «το πρώτο στον κόσμο σύστημα αλληλεπίδρασης πολύπλοκων πληροφοριών με έξυπνο brain-on-chip ανοιχτού κώδικα» το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη υπολογιστών που προσομοιώνουν τον εγκέφαλο. Στην πρόσφατη μελέτη τους αναφέρουν πως τα οργανοειδή εγκεφάλου αποτελούν μια αξιοσημείωτη πλατφόρμα για τη μοντελοποίηση νευρολογικών διαταραχών, καθώς και μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη θεραπεία τους.

Ο Li Xiaohong, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tianjin, δήλωσε ότι ενώ τα οργανοειδή εγκεφάλου θεωρούνται ως το πιο ελπιδοφόρο μοντέλο βασικής νοημοσύνης, η τεχνολογία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «εμπόδια όπως η χαμηλή αναπτυξιακή ωριμότητα και η ανεπαρκής παροχή θρεπτικών ουσιών». Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η διέγερση με υπερήχους χαμηλής έντασης προωθεί την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των οργανοειδών, παρέχοντας μια στρατηγική για τη θεραπεία νευροαναπτυξιακών διαταραχών και την αποκατάσταση φλοιωδών βλαβών.

Μετά τη μεταμόσχευση οργανοειδών μοσχευμάτων στους τραυματισμένους φλοιούς ενήλικων ποντικών, οι ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές και οι ιστολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα οργανοειδή που είχαν υποστεί επεξεργασία με υπερήχους ωρίμαζαν πιο γρήγορα, δήλωσαν οι ερευνητές.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Brain».

Πηγή: Interesting Engineering, ΕΡΤ