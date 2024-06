Η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο Λεωνίδας Δρακόπουλος, Tech Lead για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα της Amazon Web Services, μιλά στον «Π» για όλες τις νέες πρωτοβουλίες και τα σχέδια του τεχνολογικού κολοσσού πάνω στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) και τις ευκαιρίες που δημιουυργούνται για τις επιχειρήσεις και ευρύτερα για την οικονομία και την Κύπρο.

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν νέο περιεχόμενο με τη μορφή γραπτού κειμένου, ήχου, εικόνων ή βίντεο. Οι εφαρμογές και οι περιπτώσεις χρήσης είναι ευρείες.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, διαπιστώνει ότι έχει «ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ταξίδι της στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εθνική ψηφιακή ατζέντα της χώρας θέτει ένα τολμηρό όραμα για μια ψηφιακή κοινωνία και έχουμε την τιμή να είμαστε μέρος της υλοποίησης αυτού του οράματος», τονίζει. Πρόκληση, που δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αποτελεί η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

«Ένα πρακτικό βήμα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι η ενθάρρυνση ενός περιβάλλοντος διά βίου μάθησης, το οποίο θα είναι καθοριστικό για να διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό συμβαδίζει με την καινοτομία. Αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μαθητών και την επανειδίκευση των σημερινών εργαζομένων», τονίζει.

Amazon Web Services (AWS) provides Cloud Computing Service and AWS Management Console. New York, US - 13 Feb 2024