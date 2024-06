Παιχνίδια και ειδήσεις

Το θυμάστε το wordle; Το παιχνίδι που πρέπει να βρεις μια λέξη με πέντε γράμματα σε έξι προσπάθειες και πριν από δυο τρία χρόνια έγινε viral μέσα σε μια βραδιά. Στη Βαρκελώνη, ο διαδικτυακός ιστότοπος vilaweb.cat είχε μάλιστα ανακοινώσει έναν καινούργιο παίκτη της Μπαρσελόνα μέσα από το δικό της αντίστοιχο παιχνίδι, το Paraulògic.

Κι ενώ νομίζαμε ότι η τρέλα είχε περάσει, το περασμένο φθινόπωρο, η Apple κυκλοφόρησε μια σειρά από παιχνίδια λέξεων στη συνδρομητική της υπηρεσία ειδήσεων. Το LinkedIn, το οποίο ανήκει στη Microsoft, έκανε το ντεμπούτο του με μια σειρά από παιχνίδια λέξεων φέτος την άνοιξη. Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι, όπως οι Morning Brew, The Washington Post, VoxMedia και The Boston Globe, έχουν προσθέσει νέα παιχνίδια λέξεων πέρα από το κλασικό σταυρόλεξο και έχουν προσλάβει προσωπικό για να εργαστεί σε παιχνίδια. Οι New YorkTimes έχουν επίσης επενδύσει σε μια σειρά από αντίστοιχα παιχνίδια λέξεων.

Δεν είναι όλα διασκέδαση και παιχνίδια, ακριβώς. Για τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης, τα παιχνίδια είναι ένας τρόπος να προσελκύσουν νέους πελάτες, καθώς οι ιστότοποί τους αντιμετωπίζουν μειωμένη επισκεψιμότητα από τότε που οι αλγόριθμοι των Google, X και Meta, σταμάτησαν να δίνουν προτεραιότητα στις ειδήσεις. Για τους ηλεκτρονικούς εκδότες, τα παιχνίδια λέξεων είναι ένας τρόπος να προσελκύσουν νέους συνδρομητές, ενώ παράλληλα να δελεάσουν τους υπάρχοντες χρήστες να μην επιστρέφουν καθημερινά στις εφαρμογές. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν νέες συνήθειες για τους καταναλωτές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νέους περιστασιακούς πελάτες, τους οποίους μπορεί να φέρνουν στις εφαρμογές τους με παιχνίδια, αλλά ελπίζουν να τους κρατήσουν αρκετά για να τους εισαγάγουν σε άλλα προϊόντα, όπως podcasts, αθλητικά -ακόμη και ειδήσεις.

Τα περισσότερα από αυτά είναι παιχνίδια λέξεων ή λογικής, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να νιώσουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης ασκώντας τους πνευματικούς τους μυς. Οι μεγαλύτεροι δε προσπαθούν να «ξεγελάσουν» την άνοια, που συχνά πατά σε μυαλά που δεν εξασκούνται.

Για τους εκδότες, τα πρώτα αποτελέσματα είναι μάλλον ενθαρρυντικά. Στους New YorkTimes, οι νέες συνδρομές για τα μη ειδησεογραφικά προϊόντα -τα οποία περιλαμβάνουν συνδρομές για τα Games, Cooking, Wirecutter και The Athletic- ξεπέρασαν τις νέες συνδρομές για την κύρια ειδησεογραφική προσφορά το πρώτο τρίμηνο. Η Apple και το LinkedIn δήλωσαν, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες, ότι τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ελπιδοφόρα.

Ένας από τους λόγους που οι εκδότες στρέφονται προς τα παιχνίδια είναι πιθανόν και η κούραση του αναγνωστικού κοινού από τις ειδήσεις και μάλιστα σε περίοδο πολέμων όπως η τωρινή.

Μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ από την Ιαπωνία, που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι New YorkTimes, που μέχρι τότε αντιστέκονταν στα σταυρόλεξα, θεώρησαν ότι, καθώς το κλίμα ήταν βαρύ ειδησεογραφικά, οι αναγνώστες μπορεί να ήθελαν ένα αντίβαρο στους ζοφερούς τίτλους. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 1942 παρουσίασαν το πρώτο τους σταυρόλεξο, το οποίο έγινε σήμα κατατεθέν της εφημερίδας.

Σήμερα, με το φαινόμενο της αποφυγής των ειδήσεων να γίνεται όλο και πιο έντονο, με τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, καθώς και τις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις: ΕΕ, Ινδία, προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, βουλευτικές στην Αγγλία, τη Γαλλία κ.λπ., αναδύεται η ίδια ανάγκη. Τα στελέχη των εκδοτικών οργανισμών προσπαθούν να προσφέρουν ένα καταφύγιο, έστω και σύντομο, από αυτό που μοιάζει με μια ατελείωτη ροή κακών ειδήσεων.

Το να φτιάχνεις παιχνίδια (κυρίως παιχνίδια λέξεων, σταυρόλεξα, σουντόκου και άλλα) είναι και τέχνη και τεχνική αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολύ καλές εφαρμογές γι’ αυτό, όπως το Crossword Compiler. Φυσικά τα σταυρόλεξα ειδικά έχουν τη δική τους λογική και απαιτούν γνώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, μαθαίνεις απίθανα ονόματα όταν τα συμπληρώνεις.

Ένα από τα «μυστικά» που έμαθα κάνοντας τη σχετική έρευνα είναι ότι τα σταυρόλεξα του Σαββατοκύριακου είναι πιο δύσκολα γιατί έχουν πολύ λιγότερα μαύρα τετράγωνα. Το βάζω στο κουτάκι με τις άχρηστες πληροφορίες. Όπως και να ‘χει όμως, ετοιμαστείτε σύντομα να δείτε ακόμα περισσότερα παιχνίδια δίπλα στις ειδήσεις σας.