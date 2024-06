Από μια γενεαλογία που εντοπίστηκε 4.200 χρόνια πίσω, έλκει την καταγωγή του το σύγχρονο άλογο

Το άλογο άλλαξε την ιστορία και τώρα οι επιστήμονες έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πότε και πώς οι άνθρωποι άρχισαν ”άλλαζουν” το άλογο.

Πριν από περίπου 4.200 χρόνια, μια συγκεκριμένη γενεαλογία αλόγων έγινε γρήγορα κυρίαρχη σε όλη την Ευρασία, υποδηλώνοντας ότι τότε οι άνθρωποι άρχισαν να ”συστήνουν” τα εξημερωμένα άλογα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature.

Υπήρχε κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το άλογο: Είχε μια γενετική μετάλλαξη που άλλαζε το σχήμα της πλάτης του, κάτι που πιθανότητα το καθιστούσε πιο ”φιλικό” στον αναβάτη.

Εκτροφείς αλόγων οδηγούν άλογα σε μια ανοιχτή πεδιάδα στην Εσωτερική Μογγολία, Κίνα, Ιούλιος 2019 (Ludovic Orlando/Centre for Anthropobiology and Genomics of Toulouse, CAGT via AP)