Έναρξη λειτουργίας Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας Κύπρου

Ο Επικεφαλής του NCC-CY απεύθυνε ανοικτό κάλεσμα προς όλους για ανάπτυξη νέων στρατηγικών συνεργασιών.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 04 Ιουνίου 2024, η τελετή έναρξης (Launch Event) του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY), στο ICT Academy του Επιτρόπου Επικοινωνιών, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Ν4CY: Development of the National Cybersecurity Coordination Centre of the Republic of Cyprus.

Στο χαιρετισμό του ο Επίτροπος Επικοινωνιών, Κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης, τόνισε τη σημαντικότητα του έργου που επιτελεί το NCC Κύπρου, το οποίο καλείτε μεταξύ άλλων να δημιουργήσει την κοινότητα κυβερνοασφάλειας, να παρέχει χορηγίες προς την κοινωνία και να αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Νικόδημος Δαμιανού κάλεσε τους παρευρισκόμενους να αξιοποιήσουν της υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας Κύπρου τονίζοντας ότι η πολιτεία θα συνεχίσει να αποδίδει την πρέπουσα σημασία στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Αρμοδιότητας για την Κυβερνοασφάλεια, Κύριος Luca Tagliaretti, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα του Οργανισμού να ενισχύσει την ακεραιότητα της Ευρώπης στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Ο Επικεφαλής του NCC-CY, Κύριος Πόλυς Περατικός ενημέρωσε για τους στόχους, τις δράσεις και τα μελλοντικά πλάνα του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας, και απεύθυνε παράλληλα ανοικτό κάλεσμα προς όλους για ανάπτυξη νέων στρατηγικών συνεργασιών.

Στην εορταστική εκδήλωση παρευρέθηκαν πέραν των 100 ενδιαφερόμενων φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Περισσότερα για το NCC Κύπρου στο ncc.cy