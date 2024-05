Οι μονομάχοι της Πομπηίας: Η νέα ανακάλυψη - Τι εκτιμούν οι αρχαιολόγοι

«Μάλλον είχαν δει μάχες στο αμφιθέατρο, ερχόμενα σε επαφή με μια ακραία μορφή βίας».

Η τελευταία ανακάλυψη στην Πομπηία, τα ευρήματα της οποίας συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν, είναι σχέδια μονομάχων τα οποία οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν από παιδιά που εμπνεύστηκαν τις συγκεκριμένες σκηνές παρακολουθώντας μάχες στο αμφιθέατρο της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης.

Τα σχέδια από κάρβουνο αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο I’Insula dei Casti Amanti, ένα σύμπλεγμα κατοικιών στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας που άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό την Τρίτη 28 Μαΐου.

Άλλα σχέδια που βρέθηκαν σε έναν μακρύ τοίχο περιλαμβάνουν το περίγραμμα τριών μικρών χεριών, δύο φιγούρες που παίζουν με μια μπάλα, τη σκηνή κυνηγιού ενός ζώου που φαίνεται να είναι κάπρος και μια σκηνή που απεικονίζει δύο πυγμάχους ξαπλωμένους στο έδαφος.

Ο Γκάμπριελ Τσουχτρίγκελ, αρχαιολόγος και διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, δήλωσε ότι οι ζωγραφιές πιθανότατα έγιναν από ένα ή περισσότερα παιδιά που έπαιζαν σε μια αυλή πριν την καταστροφή της πόλης από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

«Μαζί με ψυχολόγους από το Federico II [Πανεπιστήμιο της Νάπολης], καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι […] μάλλον είχαν δει μάχες στο αμφιθέατρο, ερχόμενα σε επαφή με μια ακραία μορφή βίας», πρόσθεσε.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, απόσπασμα άρθρου το οποίο δημοσιεύθηκε στο E-Journal degli Scavi di Pompei, όπου αναφέρεται -σύμφωνα με ανάρτηση του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας στο Instagram- ότι «η έκθεση σε ακραίες μορφές βίας, ακόμη και μικρών παιδιών (εκτιμάται μεταξύ 5 και 7 ετών), δεν φαίνεται ότι αποτελεί πρόβλημα μόνο του καιρού μας, (σ.σ. στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στο βιντεοπαιχνίδια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), με τη διαφορά ότι στην αρχαιότητα το αίμα που χυνόταν στην αρένα ήταν πραγματικό και ότι λίγοι το έβλεπαν αυτό ως «πρόβλημα», με όλες τις πιθανές επιπτώσεις στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη των παιδιών της Πομπηίας».

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης τα λείψανα δύο θυμάτων της έκρηξης που βρέθηκαν δίπλα σε πόρτα στο House of the Painters at Work, που ονομάστηκε έτσι επειδή πιστεύεται ότι πρόκειται για μία οικία η οποία βαφόταν εκ νέου τη στιγμή της καταστροφής.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Τζενάρο Σαντζουλιάνο δήλωσε από την πλευρά του ότι οι νέες ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν ότι «η Πομπηία αποτελεί ένα εξαιρετικό θησαυροφυλάκιο».

