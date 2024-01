Τέσσερα νέα συνδυασμένα στελέχη HIV-1 ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο

Αυτή η σημαντική ανακάλυψη προέκυψε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Çiçek Topcu στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο τέσσερα νέα συνδυασμένα στελέχη HIV-1. Με ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρει πως σε μια καινοτόμο ερευνητική δημοσίευση με τίτλο «Comprehensive Genetic Characterization of Four Novel HIV-1 Circulating Recombinant Forms (CRF129_56G, CRF130_A1B, CRF131_A1B, and CRF138_cpx): Insights from Molecular Epidemiology in Cyprus», που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2023, στο βιοιατρικό περιοδικό Viruses, η διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Çiçek Topcu, σε συνεργασία με ομάδα ερευνητών, ανακάλυψε τέσσερα νέα ανασυνδυασμένα στελέχη του ιού HIV-1.

Αυτή η σημαντική ανακάλυψη, αναφέρει το Πανεπιστήμιο, προέκυψε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Çiçek Topcu στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επίβλεψη του Επικεφαλής του ερευνητικού εργαστηρίου, Ακαδημαϊκού Καθηγητή Λεοντίου Κωστρίκη.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί σημαντικό ορόσημο στον τομέα μελέτης του HIV-1, γιατί παρέχει ολοκληρωμένο γενετικό χαρακτηρισμό για τέσσερα νέα ανασυνδυασμένα στελέχη του ιού και λεπτομερείς πληροφορίες για τη γενετική ποικιλότητα και την εξέλιξη της λοίμωξης στην Κύπρο.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι δύο από τα τέσσερα νέα συνδυασμένα στελέχη (CRF) εισήχθησαν στην Κύπρο από άλλες χώρες, επισημαίνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα της μετάδοσης του ιού, ενώ τα άλλα δύο δημιουργήθηκαν τοπικά.

Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την περίπλοκη δυναμική της εξέλιξης του ιού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ανασυνδυασμού στην εμφάνιση αυτών των νέων στελεχών HIV-1.

Καθώς εξερευνώνται αυτές οι γενετικές περιπλοκές, φαίνεται ότι η δυναμική φύση των ιών συμβάλλει στη δημιουργία νέων ανασυνδυασμένων στελεχών, παρέχοντας προκλήσεις και ευκαιρίες στις συνεχείς προσπάθειες των ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την κατανόηση και την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών.