Μυστηριώδη αντικείμενα ακολουθούν κινεζικό σκάφος σε τροχιά

Το διαστημικό μυστήριο πυκνώνει. Η απόρρητη κινεζική αποστολή που εκτοξεύτηκε την Πέμπτη σχεδόν ταυτόχρονα με ένα μυστηριώδες σκάφος του αμερικανικού Πενταγώνου απελευθέρωσε έξι αντικείμενα που το ακολουθούν σε τροχιά.

Ορισμένα μεταδίδουν μάλιστα σήματα άγνωστης σημασίας, ανέφεραν αστρονόμοι που παρακολουθούν το μητρικό σκάφος.

Οι μεταδόσεις ενός από τα αντικείμενα είναι παρόμοιες με το σήμα που εξέπεμπε το ίδιο μητρικό σκάφος σε προηγούμενη αποστολή του, έγραψε στο Χ ο ερασιτέχνης αστρονόμος Σκοτ Τίλεϊ.

Πάντως «το σήμα δεν φαίνεται να περιέχει πολλά δεδομένα, καθώς τα περισσότερα bits δείχνουν το ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο» έγραψε ο Τίλεϊ στον δικτυακό τόπο του.

Το σκάφος έχει πραγματοποιήσει ακόμα δύο αποστολές από το 2020, μέχρι σήμερα όμως η Κίνα δεν έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφίες του.

Είναι πάντως πιθανό ότι οι απόρρητες αποστολές αφορούν την προσπάθεια της Κίνας να αναπτύξει το δικό της επαναχρησιμοποιούμενο σκάφος, με την ονομασία Shenlong ή «Θεϊκός Δράκος».

Όπως ανέφερε το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, η αποστολή θα δοκιμάσει «επαναχρησιμοποιούμενες τεχνολογίες» για «ειρηνικούς σκοπούς».

We have confirmation of S-band signals from the 3rd Chinese 'spaceplane' mission.

However, this time the 'mysterious wingman' emitter is only sending signals intermittently but it is fading deeply like earlier missions. 🧵⬇️ pic.twitter.com/lD2YtQYaFw