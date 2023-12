«Στενή επαφή» επιστημόνων με φάλαινα - Ξεκλειδώνει δυνατότητες επικοινωνίας με μη ανθρώπινες νοημοσύνες

Η ομάδα μελετά τα συστήματα επικοινωνίας της μεγάπτερης φάλαινας (γνωστής και ως «καμπούρα φάλαινα», humpback whale) στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανάπτυξης «φίλτρων» νοημοσύνης

«Στενή επαφή» με μια μη ανθρώπινη (για την ακρίβεια, υδρόβια) νοημοσύνη είχε ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) , του University of California Davis και του Alaska Whale Foundation, σε μια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική εξέλιξη που, σε πολλούς φίλους της Επιστημονικής Φαντασίας, θυμίζει έντονα το «Star Trek IV: The Voyage Home» του 1986.

Η ομάδα αυτή μελετά τα συστήματα επικοινωνίας της μεγάπτερης φάλαινας (γνωστής και ως «καμπούρα φάλαινα», humpback whale) στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανάπτυξης «φίλτρων» νοημοσύνης για τους σκοπούς της αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνης. Απαντώντας σε ένα ηχογραφημένο κάλεσμα που παίχτηκε στη θάλασσα μέσω υποβρυχίου μεγαφώνου, μια φάλαινα ονόματι Τουέιν πλησίασε το σκάφος της ομάδας και έκανε κύκλους γύρω του, απαντώντας εν είδει «συζήτησης» στο σήμα χαιρετισμού. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας 20 λεπτών, ο Τουέιν απαντούσε σε κάθε ηχογραφημένο κάλεσμα ανάλογα με τη διαμόρφωση του καθενός σήματος.

Περιγραφή και ανάλυση της επικοινωνίας εμφανίστηκε σε πρόσφατο τεύχος του Peer J με τίτλο «Interactive Bioacoustic Playback as a Tool for Detecting and Exploring Nonhuman Intelligence: “Conversing” with an Alaskan Humpback Whale».

«Πιστεύουμε πως είναι η πρώτη τέτοιου είδους επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και μεγάπτερων φαλαινών στη “γλώσσα” των μεγάπτερων» είπε η Μπρέντα Κάουαν του UC Davis, lead author της έρευνας. «Οι μεγάπτερες είναι εξαιρετικά νοήμονες, έχουν πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα, φτιάχνουν εργαλεία- δίχτυα από φυσαλίδες για να πιάνουν ψάρια και επικοινωνούν εκτενώς τόσο με τραγούδια όσο και με κοινωνικά καλέσματα» είπε ο Φρεντ Σαρπ του Alaska Whale Foundation.

«Λόγω των παρόντων περιορισμών στην τεχνολογία, μια σημαντική υπόθεση της αναζήτησης για εξωγήινη νοημοσύνη είναι πως οι εξωγήινοι θα ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή και έτσι θα στοχεύσουν τους ανθρώπους αποδέκτες. Αυτή η σημαντική υπόθεση σίγουρα υποστηρίζεται από τη συμπεριφορά των μεγάπτερων φαλαινών» είπε ο Λόρανς Ντόιλ του SETI Institute, ένας εκ των συντελεστών της έρευνας.

Παρόμοια με τη μελέτη της Ανταρκτικής για σκοπούς εξερεύνησης του Άρη, η ομάδα μελετά μη ανθρώπινα συστήματα επικοινωνίας για τη δημιουργία «φίλτρων» για οποιαδήποτε πιθανά σήματα ληφθούν.

