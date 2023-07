Στη Γη ζουν περίπου 20 τετράκις εκατομμύρια μυρμήγκια – Ζυγίζουν 1 δισεκατομμύρια τόνους

Το στοιχεία αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα σχεδόν 500 επιστημονικών ερευνών σε διαφορετικές ηπείρους και περιοχές

«Στη Γη ζουν περίπου 20 τετράκις εκατομμύρια μυρμήγκια, δηλαδή 20 χιλιάδες τρισεκατομμύρια έντομα αυτού του είδους», γράφει το περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science.

Το στοιχεία αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα σχεδόν 500 επιστημονικών ερευνών σε διαφορετικές ηπείρους και περιοχές.

Τα τελευταία, θα μπορούσαμε να πούμε εντυπωσιακά στοιχεία, αναιρούν την προηγούμενη μελέτη του 1994 και διπλασιάζουν τον αριθμό των μυρμηγκιών. Τα 20 τετράκις εκατομμύρια μυρμήγκια συνολικά ζυγίζουν 12 μεγατόνους, δηλαδή φτάνουν το 20% του συνολικού βάρους της ανθρωπότητας.

Φωτό: Pexels

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2023 έδειξε ότι το συνολικό βάρος όλων των εντόμων και αρθρόποδων της Γης (εκτός από αυτά του νερού) είναι 1 δισεκατομμύρια τόνοι. Σημειώνεται ότι το συνολικό βάρος όλων των ανθρώπων είναι 400 εκατομμύρια τόνοι, ενώ όλων των κατοικίδιων και εξημερωμένων ζώων φτάνει τα 600 εκατομμύρια τόνους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν 15.700 είδη μυρμηγκιών, όμως εκφράζεται η άποψη ότι τα είδη είναι δυο φορές περισσότερα.

Τα μυρμήγκια απαντώνται σε όλες τις ηπείρους εκτός της Ανταρκτικής, Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Ανατολικής Πολυνησίας.

Η μελέτη που έγινε το 2006 έδειξε ότι τα μυρμήγκια εμφανίστηκαν στη Γη πριν από 140 ή 168 εκατομμύρια χρόνια, στην Ιουρασική Περίοδο (πριν από 199.6-145.5 εκατομμύρια χρόνια). Στην Ιουρασική Περίοδο το κλίμα στη Γη ήταν ζεστό και ήπιο και επίτρεψε να εμφανιστεί πληθώρα ζωντανών οργανισμών.

Πηγή: pravda.ru