Μελέτη Oracle: 70% των ηγετών επιχειρήσεων θα προτιμούσαν ένα ρομπότ να παίρνει τις αποφάσεις τους

Οι άνθρωποι αισθάνονται κατακλυσμένοι από δεδομένα και ανεπαρκώς καταρτισμένοι για να τα χρησιμοποιούν στη λήψη αποφάσεων και αυτό πλήττει την ποιότητα της ζωής τους και τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις, σύμφωνα με μια νέα μελέτη - The Decision Dilemma - της Oracle και του Seth Stephens-Davidowitz, συγγραφέα best seller των New York Times. Η μελέτη διεξήχθη σε περισσότερους από 14.000 εργαζόμενους και διευθυντές επιχειρήσεων σε 17 χώρες και διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να λάβουν αποφάσεις στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, σε μια εποχή που αναγκάζονται να λάβουν περισσότερες αποφάσεις από ποτέ άλλοτε.

Ο αριθμός των αποφάσεων που λαμβάνουμε πολλαπλασιάζεται και τα περισσότερα δεδομένα δεν βοηθούν

Οι άνθρωποι κατακλύζονται από τον όγκο των δεδομένων και αυτό κάνει τις αποφάσεις πολύ πιο περίπλοκες και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής τους.

Το 74% των ανθρώπων δηλώνουν ότι ο αριθμός των αποφάσεων που λαμβάνουν καθημερινά έχει αυξηθεί κατά 10 φορές τα τελευταία τρία χρόνια και καθώς προσπαθούν να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, βομβαρδίζονται με όλο και περισσότερα δεδομένα από περισσότερες πηγές από ποτέ. Το 86 τοις εκατό λέει ότι ο όγκος των δεδομένων καθιστά τις αποφάσεις στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή πολύ πιο περίπλοκες και η πλειοψηφία παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει ένα δίλημμα απόφασης - δεν ξέρει δηλαδή τι απόφαση να πάρει - περισσότερες από μία φορές κάθε μέρα.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν γνωρίζουν ποια δεδομένα ή πηγές να εμπιστευτούν και το 70 τοις εκατό έχει παραιτηθεί από τη λήψη μιας απόφασης επειδή τα δεδομένα ήταν συντριπτικά. Το 85 τοις εκατό των ανθρώπων δηλώνει ότι αυτή η αδυναμία λήψης αποφάσεων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους. Προκαλεί αυξημένο άγχος και περιττές ή αυξημένες δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, το 93 τοις εκατό έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις τα τελευταία τρία χρόνια: είτε ακούει μόνο πηγές που εμπιστεύεται είτε βασίζεται αποκλειστικά στο ένστικτο.

Η δυσκολία στη λήψη αποφάσεων δημιουργεί οργανωτική ή επιχειρηματική αδράνεια

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων θέλουν τα δεδομένα να τους βοηθήσουν και αναγνωρίζουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των οργανισμών τους,

αλλά δεν πιστεύουν ότι διαθέτουν τα εργαλεία για να είναι επιτυχημένοι, γεγονός που μειώνει την αυτοπεποίθησή τους και την ικανότητά τους να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις.

Το 85 τοις εκατό των ηγετών επιχειρήσεων έχουν βιώσει ιδιαίτερη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων - μετανιώνοντας, νιώθοντας ενοχές ή αμφισβητώντας μια απόφαση που έλαβαν τον τελευταίο χρόνο - και το 93 τοις εκατό πιστεύει ότι η ύπαρξη του σωστού τύπου πληροφοριών για τις αποφάσεις μπορεί να συμβάλει καθοριστικά ή να υπονομεύσει την επιτυχία ενός οργανισμού.

Το 97 τοις εκατό αναζητά βοήθεια από τα δεδομένα. Σε έναν ιδανικό κόσμο, θέλουν τα δεδομένα να τους βοηθούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να μειώνουν τον κίνδυνο, να λαμβάνουν ταχύτερες αποφάσεις, να κερδίζουν περισσότερα χρήματα και να σχεδιάζουν για το απροσδόκητο.

Στην πραγματικότητα, το 72% παραδέχεται ότι ο τεράστιος όγκος των δεδομένων και η έλλειψη εμπιστοσύνης στα δεδομένα τούς έχει εμποδίσει να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση και το 89% πιστεύει ότι ο ολοένα κι αυξανόμενος αριθμός των πηγών δεδομένων έχει περιορίσει την επιτυχία των οργανισμών τους. Η διαχείριση πολλαπλών και διαφορετικών πηγών δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη πρόσθετων πόρων για τη συλλογή όλων των δεδομένων και έχει καταστήσει πιο αργή τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Το 77 τοις εκατό δηλώνει ότι οι πίνακες και τα διαγράμματα που λαμβάνουν δεν έχουν άμεση συνάφεια με τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν και η προσέγγιση των δεδομένων πρέπει να διαφοροποιηθεί.

Τα δεδομένα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι, αλλιώς θα τα αγνοήσουν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων λέει ότι η δυσκολία της συλλογής τόσων πολλών δεδομένων και της ερμηνείας τους είναι πολύ μεγάλη για να την διαχειριστούν.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον επιχειρηματικό κόσμο. Το 78% των διευθυντών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι άνθρωποι συχνά λαμβάνουν αποφάσεις και στη συνέχεια αναζητούν τα δεδομένα για να τις δικαιολογήσουν, το 74% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις συχνά βάζουν τη γνώμη του πιο ακριβοπληρωμένου ατόμου πάνω από τα δεδομένα και το 24% πιστεύει ότι οι περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνονται στις επιχειρήσεις δεν είναι ορθολογικές.

Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που το 64% των ανθρώπων - και το 70% των διευθυντών επιχειρήσεων - θα προτιμούσαν όλες αυτές οι δυσκολίες να εξαλειφθούν και να έχουν ένα ρομπότ να παίρνει τις αποφάσεις τους.

Παρά την απογοήτευσή τους, οι άνθρωποι πιστεύουν επίσης ότι ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί τεχνολογία για τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι πιο αξιόπιστος (79%), θα είναι πιο επιτυχημένος (79%), είναι μια εταιρεία στην οποία είναι πιο πιθανό να επενδύσουν (76%), να συνεργαστούν (77%) και να εργαστούν (78%).

"Οι άνθρωποι πνίγονται στα δεδομένα", δήλωσε ο Seth Stephens-Davidowitz, επιστήμονας δεδομένων και συγγραφέας του βιβλίου Everybody Lies and Don't Trust Your Gut. "Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει πώς ο κατακλυσμιαίος όγκος δεδομένων που δέχεται ένα άτομο σε μια μέση ημέρα του - αναζητήσεις στο διαδίκτυο, ειδοποιήσεις ειδήσεων, ανεπιθύμητα σχόλια από φίλους - συχνά δημιουργούν περισσότερες πληροφορίες από όσες είναι διαμορφωμένος ο εγκέφαλος να διαχειριστεί. Οι άνθρωποι μπαίνουν στον πειρασμό να αγνοήσουν τα συγκεχυμένα, και μερικές φορές αντικρουόμενα δεδομένα και να κάνουν απλώς ό,τι αισθάνονται οι ίδιοι σωστό. Αλλά αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο λάθος. Έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ότι το ένστικτό μας μπορεί να μας παρασύρει και ότι η καλύτερη λήψη αποφάσεων γίνεται με την κατάλληλη κατανόηση των σχετικών δεδομένων. Η εύρεση ενός τρόπου για να αποκτήσουν έναν έλεγχο του πλήθους των δεδομένων που βρίσκονται στα χέρια τους, ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διακρίνουν το χρήσιμο από το άχρηστο, είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα".

"Όταν οι οδηγοί μας τρέχουν με περισσότερα από 200 μίλια την ώρα, πρέπει να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις πολύ γρήγορα. Οι σωστές αποφάσεις αγωνιστικής στρατηγικής, όπως πότε να μπουν στα πιτ και ποια ελαστικά είναι τα καλύτερα για τις συνθήκες της πίστας, μπορεί να αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας", δήλωσε ο Christian Horner, επικεφαλής της ομάδας και διευθύνων σύμβουλος της Oracle Red Bull Racing. "Με το Oracle Cloud Infrastructure, η ομάδα μας μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα, εκτελώντας δισεκατομμύρια προσομοιώσεις στρατηγικής αγώνα κατά τη διάρκεια ενός τριήμερου αγώνα Grand Prix, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουμε τις καλύτερες αποφάσεις ανάλογα με τις επιδόσεις των μονοθεσίων, τις αλλαγές που συμβαίνουν στην πίστα και τις ενέργειες των ανταγωνιστών μας κατά τη διάρκεια του αγώνα".

"Καθώς οι επιχειρήσεις επεκτείνονται για να εξυπηρετήσουν νέους πελάτες με νέους τρόπους, το πλήθος των δεδομένων που χρειάζονται για να έχουν πλήρη εικόνα αυξάνεται επίσης. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εταιρειών τους αγνοούν αυτά τα δεδομένα αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την ευθύνη", δήλωσε ο T.K. Anand, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Oracle Analytics. "Ο δισταγμός, η δυσπιστία και η έλλειψη κατανόησης των δεδομένων όπως καταδεικνύει η μελέτη, υποδεικνύουν ότι πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί πρέπει να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους στα δεδομένα και στη λήψη αποφάσεων. Αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι άνθρωποι είναι να είναι σε θέση να συνδέσουν τα δεδομένα με τη διορατικότητα, με την απόφαση με τις ενέργειες. Με το εύρος των δυνατοτήτων του connected cloud που διαθέτουμε, από τη θεμελιώδη διαχείριση δεδομένων, έως την επαυξημένη και εφαρμοσμένη ανάλυση και τη σουίτα επιχειρησιακών εφαρμογών μας, είμαστε σε μοναδική θέση να καλύψουμε αυτή την ανάγκη".

Μεθοδολογία

Αυτό το παγκόσμιο δείγμα 14.250 ατόμων ερευνήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Σε κάθε χώρα, το δείγμα αντιπροσώπευε εργαζόμενους και επιχειρηματικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων τίτλων όπως President, CEO, Chairperson, C-Level Executive, CFO, CTO, Director, Senior Manager, HR Manager και άλλων επιλεγμένων ηγετικών ρόλων, που επιβεβαιώθηκαν από δεδομένα που αντιστοιχούν σε καταναλωτές και στα οποία αποκτήθηκε πρόσβαση μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας διορατικότητας Prodege. Τα δείγματα εργαζομένων βαθμονομήθηκαν, όπου ήταν δυνατόν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ηλικίας και φύλου του εργατικού δυναμικού της χώρας.

