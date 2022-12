Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος προκαλεί προβλήματα στον ουρανό

Το πρόβλημά του είναι πως το πιάτο αυτό αντανακλά τεράστιες ποσότητες ηλιακού φωτός πίσω στην επιφάνεια της Γης

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (International Astronomical Union) έβγαλε προειδοποίηση για τον δορυφόρο BlueWalker 3, ο οποίος εκτοξεύτηκε πρόσφατα και προκαλεί παρεμβολές σε οπτικά τηλεσκόπια και ραδιοτηλεσκόπια.

Πρόκειται για ένα τεράστιο τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο – τον μεγαλύτερο στον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Live Science- που χαρακτηρίζεται ως «πύργος κινητής τηλεφωνίας σε τροχιά». Προκαλεί τόσο ορατές όσο και αόρατες παρεμβολές που θα μπορούσαν να «εμποδίσουν σοβαρά την πρόοδο στην κατανόηση του σύμπαντος», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΙΑU.

Ο BlueWalker 3 είναι μια πρωτότυπη κεραία που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την AST Space Mobile. Εκτοξεύτηκε σε χαμηλή τροχιά στις 10 Σεπτεμβρίου και ξεδιπλώθηκε πλήρως στις 14 Νοεμβρίου, όπως είχε γράψει το Space.com. Το «πιάτο»- καθρέφτης του έχει επιφάνεια περίπου 64 τετραγωνικά μέτρα, κάτι που τον καθιστά τον μεγαλύτερο εμπορικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο που έχει εκτοξευτεί ποτέ σε τροχιά.

Το πρόβλημά του είναι πως το πιάτο αυτό αντανακλά τεράστιες ποσότητες ηλιακού φωτός πίσω στην επιφάνεια της Γης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference (CPS) της IAU.

Οι αστρονόμοι παρουσίασαν μια σειρά φωτογραφιών timelapse από τηλεσκόπια ανά τον κόσμο, όπου ο δορυφόρος κάνει «photobombing» στον νυχτερινό ουρανό- εμφανιζόμενος ως μια συνεχής, φωτεινή λευκή γραμμή κατά μήκος του ουρανού.

«Ο δορυφόρος αυτός έχει γίνει ένα από τα φωτεινότερα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό» έγραψαν εκπρόσωποι της IAU, «περισσότερο από ό,τι άλλοι δορυφόροι αστερισμών και κάποιες φορές το ίδιο φωτεινός με κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα άστρα».

Επίσης, η IAU προειδοποιεί πως τα σήματα κινητής τηλεφωνίας που εκπέμπονται από τους δορυφόρους τηλεπικοινωνιών θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές παρεμβολές και σε ραδιοτηλεσκόπια.

«Αυτοί οι τροχιακοί μεταδότες, που δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς “radio quite” ζωνών με επίγεια δίκτυα, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σοβαρά την έρευνα στη ραδιοαστρονομία» συμπληρώνεται.

Ο BlueWalker 3 είναι ο πιο πρόσφατος λόγος εντάσεων στη συνεχιζόμενη διαφωνία σχετικά με τα προβλήματα στην αστρονομική έρευνα που προκαλούνται από τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους- η οποία άρχισε όταν η SpaceX εκτόξευσε τους πρώτους δορυφόρους Starlink το 2019. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 2.000 δορυφόροι Starlink σε τροχιά, και μπορεί να φτάσουν τους 12.000 μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, στην περίπτωση του BlueWalker 3, το μέγεθός του θα μπορούσε να αποδειχτεί κομβικό σημείο στη συζήτηση αυτή- δεδομένου πως η AST σχεδιάζει να εκτοξεύσει έναν στόλο άνω των 100 παρόμοιων ή μεγαλύτερων δορυφόρων στο μέλλον, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός παγκοσμίου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της IAU.

Πηγή: HuffPost Greece