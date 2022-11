Η πέτρα που αποδείχθηκε πιο πολύτιμη και από χρυσό - Γιατί χρειάστηκε ειδικό διαμαντοπρίονο για να κοπεί

Από τις αμέτρητες πέτρες που έχουν φέρει οι κάτοικοι ανά τα χρόνια, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που πράγματι είχε ανακαλυφθεί μετεωρίτης

Το 2015, με έναν ανιχνευτή μετάλλων, ο Ντέιβιντ Χολ έψαχνε στο Περιφερειακό Πάρκο Μέριμπορο κοντά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ανακάλυψε ένα ένα πάρα πολύ βαρύ, κοκκινωπό βράχο, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν μέσα σε κίτρινο πηλό.

Τον πήρε σπίτι του και δοκίμασε τα πάντα για να τον ανοίξει καθώς ηταν σίγουρος ότι ύπήρχε χρυσός μέσα στον βράχο, άλλωστε το Μέριμπορο βρίσκεται στην περιοχή Γκολντφιλντς στην οποία είχαν γίνει αμέτρητες αντίστοιχες ανακαλύψεις τον 19ο αιώνα, αναφέρει το Sciencealert.

Αρχικά δοκίμασε να το ανοίξει με ένα ειδικό πριόνι για βράχια. Στη συνέχεια δοκίμασε με γωνιακό τροχό, τρυπάνι, με βαριοπούλα, μέχρι και να τον λούσει με ειδικά χημικά για να τον λιώσει.

Ο Χολ δεν τα κατάφερε ποτέ, μέχρι που χρόνια μετά έμαθε το λόγο. Η πέτρα δεν ήταν χρυσός, αλλά κάτι ακόμη πολυτιμότερο: σπάνιος μετεωρίτης.

Έχοντας δοκιμάσει τα πάντα, ο Χολ πήγε το βράχο στο Μουσείο της Μελβούρνης για αναγνώριση. Εκεί, ο γεωλόγος Ντέρμοντ Χένρι που εργάζεται στο μουσείο για 37 χρόνια ανέφερε ότι από τις αμέτρητες πέτρες που έχουν φέρει οι κάτοικοι ανά τα χρόνια, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που πράγματι είχε ανακαλυφθεί μετεωρίτης.

Στη συνέχεια, ερευνητές ανέλαβαν να μελετήσουν το εύρημα, επισημαίνοντας στη σχετική μελέτη πως έχουν να κάνουμε με έναν μετεωρίτη ηλικίας 4,6 δισεκατομμυρίων ετών! Η ομάδα των ειδικών τον ονόμασε Μέριμπορο, από την πόλη κοντά στην οποία βρέθηκε.

Ο μετεωρίτης ζυγίζει συνολικά 17 κιλά και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ειδικό διαμαντοπρίονο για να κόψουν ένα μικρό κομμάτι του.

Η χρονολόγηση άνθρακα υποδηλώνει ότι ο μετεωρίτης βρίσκεται στη Γη από 100 έως και 1.000 χρόνια, χωρίς όμως να ξέρουμε πότε ακριβώς έφτασε στον πλανήτη μας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Μέριμπορο είναι πολύ πιο σπάνιος από χρυσό, γεγονός που τον καθιστά πολύτιμο για την επιστήμη.

Είναι ένας από τους μόλις 17 μετεωρίτες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτώριας και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μάζα χονδρίτη, μετά από ένα τεράστιο δείγμα 55 κιλών που εντοπίστηκε το 2003.

Η επιστημονική μελέτη δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the Royal Society of Victoria

Πηγή: huffingtonpost.gr