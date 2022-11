ΗΠΑ: Τι είναι το «εργαστηριακό κοτόπουλο» που ενέκρινε η FDA - Η γεύση και πώς... καλλιεργείται!

Το πρώτο και σημαντικότερο εμπόδιο για να φτάσει στα τραπέζια των Αμερικανών ξεπέρασε ένα καινούργιο προϊόν κρέατος πουλερικών, το οποίο εγκρίθηκε για πρώτη φορά ως ασφαλές προς κατανάλωση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Πρόκειται για κρέας κοτόπουλου που έχει καλλιεργηθεί εργαστηριακά, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη κύτταρα από ζωντανά ζώα, και η εταιρεία παραγωγής του είναι η καλιφορνέζικη startup Upside Foods.

«Τα βήματα προόδου στην τεχνολογία κυτταρικής καλλιέργειας δίνουν τη δυνατητα σε εταιρείες ανάπτυξης τροφίμων να χρησιμοποιήσουν κύτταρα που έχουν ληφθεί από εκτρεφόμενα ζώα, πουλερικά και θαλασσινά για την παραγωγή φαγητού, και τα προϊόντα αυτά αναμένεται να είναι έτοιμα για την αμερικανική αγορά στο κοντινό μέλλον» ανέφερε στη δήλωσή της η FDA. Πρόσθεσε μάλιστα ότι προτίθεται να συνεργαστεί και με άλλες εταιρείες ανάπτυξης συνθετικών προϊόντων κρέατος, για να διασφαλίσει ότι τα είδη αυτά παράγονται «νόμιμα και με ασφάλεια».

. @inafried asks how UPSIDE Foods grows meat in a lab: So you start with a few million cells … from a healthy animal. And that’s the last time a living animal is involved? CEO Uma Valeti: That’s correct. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/bLcmsERnOM

«Ο κόσμος γνωρίζει μια διατροφική επανάσταση και η FDA δεσμεύεται να υποστηρίξει την καινοτομία στην προμήθεια τροφής», συμπληρώνει η σχετική ανακοίνωση της εποπτικής αρχής. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, για να βγει στην αγορά το εργαστηριακό κρέας απαιτούνται ακόμα ορισμένα βήματα, όπως το «πράσινο φως» από την υπηρεσία Food Service and Inspection Service του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σε ορισμένες περιοχές του κόσμου είναι ήδη εφικτό να αγοράσει κανείς κρέας που έχει καλλιεργηθεί σε εργαστήριο. Πριν από δύο χρόνια, η Σιγκαπούρη έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε την πώληση ενός προϊόντος συνθετικού κρέατος, των κοτομπουκιών που παράγει η εταιρεία Eat Just Inc.

Αναμφίβολα , σε αυτό το στάδιο υπάρχουν ακόμη αρκετά εμπόδια προκειμένου το συνθετικό κρέας να εξελιχθεί σε προϊόν μαζικής κατανάλωσης. Η τεχνολογία κυτταρικής καλλιέργειας συνεχίζει να εξελίσσεται και να τελειοποιείται, ενώ το κόστος παραμένει αρκετά υψηλό. Ωστόσο, πολλές startup, όπως η ισραηλινή Aleph Farms και η Shiok Meats της Σιγκαπούρης, κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν τα προϊόντα τους όσο πιο γρήγορα στην αγορά. Η ζήτηση, εξάλλου, είναι πολύ μεγάλη, με όλο και περισσότερους καταναλωτές να αναζητούν εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνης, είτε λόγω υγείας είτε για εξαιτίας της ανησυχίας τους για το περιβάλλον. Τι γεύση έχει το συνθετικό κοτόπουλο;

Uma Valeti, CEO and founder of @upsidefoods, tells @byjacobward why his startup’s cultivated meat is revolutionary.



“A product like this has never been on the market before. And humans as humans, we have always said meat is equal to a slaughtered animal.” pic.twitter.com/SX4W2TJGac