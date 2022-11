Η IBM προχωράει σε συνέργειες για επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια

Το εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα με την IBM, επιλέγει 5 έργα για την κλιμάκωση λύσεων που παρέχουν οφέλη στις κοινότητες καθώς αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Το πρόγραμμα έχει επί του παρόντος δύο ενεργές ομάδες.

Σε συνέργειες για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια για ευάλωτους πληθυσμούς, προχωρεί η IBM, τεχνολογικός εταίρος της διάσκεψης COP27 του ΟΗΕ για το κλίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα η IBM ανακοίνωσε τους νέους οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο IBM Sustainability Accelerator, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα pro bono, κοινωνικού περιεχομένου, που αξιοποιεί τεχνολογίες της IBM, όπως το υβριδικό cloud (hybrid cloud) και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ένα οικοσύστημα εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση και την κλιμάκωση έργων που επικεντρώνονται σε πληθυσμούς ευάλωτους σε περιβαλλοντικές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.

Αναφέρει ότι όλα τα νέα μέλη-οργανισμοί θα επικεντρωθούν στην επιτάχυνση έργων καθαρής ενέργειας και προσθέτει ότι «έχει προαναγγείλει ότι σχεδιάζει να επιλέγει κάθε χρόνο πέντε οργανισμούς για το εν λόγω πρόγραμμα και αναμένει να παρέχει υπηρεσίες αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2023».

Το εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα με την IBM, επιλέγει 5 έργα για την κλιμάκωση λύσεων που παρέχουν οφέλη στις κοινότητες καθώς αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Το πρόγραμμα έχει επί του παρόντος δύο ενεργές ομάδες. Προσθέτει ότι η πρώτη επικεντρώνεται στη βιώσιμη γεωργία και η δεύτερη στην καθαρή ενέργεια.

Η ΙΒΜ αναφέρει ότι, αφού αξιολόγησε περισσότερες από 100 αιτήσεις ενδιαφέροντος από όλο τον κόσμο, επέλεξε τους ακόλουθους οργανισμούς για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα IBM Sustainability Accelerator: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), Sustainable Energy for All, Net Zero Atlantic, δημοτική αρχή της πόλης Miyakojima και Environment Without Borders Foundation.