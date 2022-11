ΤΕΠΑΚ: Σημαντικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας ασθενών με Νόσο Αλτσχάιμερ

Οι ερευνητές, όπως εξηγεί το ΤΕΠΑΚ, δημιούργησαν ένα καινοτόμο πρωτόκολλο διέγερσης σε υψηλές συχνότητες γάμμα, μέσω μιας τεχνολογίας διέγερσης του ανθρώπινου εγκεφάλου με μη-επεμβατικό τρόπο.

Τη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας ασθενών με Νόσο Αλτσχάιμερ με τη χρήση μιας μη-φαρμακευτικής θεραπείας εγκεφαλικής διέγερσης, διερεύνησε η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Νίκου Κωνσταντίνου. Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Εθνική Βιοηθική Κύπρου (Αρ. Φακ.: ΕΕΒΚ/ΕΠ/2021/22).

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, βασίστηκαν σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι εγκεφαλική διέγερση σε υψηλές συχνότητες, όπως είναι οι συχνότητες γάμμα 40 Hz, φαίνεται να οδηγεί σε βελτίωση των νοητικών λειτουργιών, σε μείωση της παρατηρούμενης παθολογίας στον εγκέφαλο των ασθενών και τέλος στην καθυστέρηση εξέλιξης της νόσου.

Οι ερευνητές, όπως εξηγεί το ΤΕΠΑΚ, δημιούργησαν ένα καινοτόμο πρωτόκολλο διέγερσης σε υψηλές συχνότητες γάμμα, μέσω μιας τεχνολογίας διέγερσης του ανθρώπινου εγκεφάλου με μη-επεμβατικό τρόπο. Η τεχνολογία αυτή, που ονομάζεται Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση, είναι απόλυτα ασφαλής και βρίσκεται σε χρήση εδώ και αρκετές δεκαετίες, ενώ έχει πάρει έγκριση για χρήση στη θεραπεία άλλων ασθενειών, όπως είναι η κατάθλιψη, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, και ο χρόνιος πονοκέφαλος.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, η ερευνητική ομάδα αφού διερεύνησε και εξασφάλισε τη δυνατότητα ασφαλούς χορήγησής του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, προχώρησε σε κλινική μελέτη στους ασθενείς με Νόσο Αλτσχάιμερ. Στους ασθενείς χορηγήθηκαν δέκα συνολικά θεραπείες εγκεφαλικής διέγερσης σε διάστημα δύο εβδομάδων. Η εγκεφαλική διέγερση χορηγήθηκε σε μία εγκεφαλική περιοχή, το σφηνοειδές λοβίο, της οποίας η ομαλή λειτουργία διαταράσσεται από νωρίς στη Νόσο Αλτσχάιμερ παρεμποδίζοντας την ομαλή επικοινωνία μεταξύ διαφόρων εγκεφαλικών περιοχών και δικτύων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι δέκα θεραπείες γάμμα εγκεφαλικής διέγερσης μπορεί να οδηγήσουν σε βελτίωση της νοητικής λειτουργίας των ασθενών. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, βελτίωση (1) της σφαιρικής νοητικής τους λειτουργίας, (2) της ικανότητας τους να συγκρατούν νεοαποκτηθείσες πληροφορίες και να τις ανακαλούν μετά από λίγο και (3) της ικανότητας να εστιάζουν την προσοχή τους. Παράλληλα, μειώθηκε η καταθλιπτική συμπτωματολογία τους, ενώ μειώθηκαν και τα νευροψυχιατρικά συμπτώματά τους. Τα ευρήματα αυτά ήταν εμφανή στη λήξη των θεραπειών και βρέθηκαν διατηρημένα τρείς μήνες μετά τη χορήγηση των θεραπειών.

Η μελέτη αυτή προσφέρει σημαντικά προκαταρκτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα μίας νέας, καινοτόμου και μη-φαρμακευτικής θεραπείας για την αντιμετώπιση της νοητικής δυσλειτουργίας στους ασθενείς με τη Νόσο Αλτσχάιμερ.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τους ερευνητές ως εξής:

Άρτεμις Τραϊκάπη: ag.traikapi@edu.cut.ac.cy

Νίκος Κωνσταντίνου: nikos.konstantinou@cut.ac.cy

Διαβάστε το πρώτο κομμάτι της μελέτης εδώ: https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jnp.12299

