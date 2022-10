Ελβετία: Αυτό (πρέπει να) είναι το μακρύτερο επιβατικό τρένο στον κόσμο [VIDEO]

Ελβετική σιδηροδρομική εταιρεία κατέκτησε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο επιβατικό τρένο στον κόσμο το Σάββατο πραγματοποιώντας ένα ταξίδι σε μια από τις εντυπωσιακότερες διαδρομές πάνω στις Άλπεις.

Η εταιρεία Rhaetian Railway έβαλε στις ράγες το τρένο-μαμούθ μήκους 1,9 χιλιομέτρων το οποίο αποτελείται από 100 βαγόνια κατά μήκος της μαγευτικής διαδρομής Albula / Bernina από την πόλη Πρέντα στο χωριό Μπεργκίν που έχει χαρακτηριστεί από την Unesco to 2008, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Switzerland has just set the #worldrecord for the longest passenger train in history! After taking a hit during the pandemic, Rhaetian Railway hopes the event reminds people of the beauty of train journeys. Can you guess the length of the train? pic.twitter.com/2cBo5PrB5H