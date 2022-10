Η ΕΕ προειδοποιεί τον Μασκ: Το Twitter θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες μας

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, που εξαγοράστηκε από τον Έλον Μασκ, θα πρέπει στην Ευρώπη να σεβαστεί τη ρύθμιση στις μεγάλες πλατφόρμες που μόλις έχει εγκριθεί, προειδοποίησε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για τη νομοθεσία αυτή.

Απαντώντας στον ιδιοκτήτη της Tesla που έγραψε χθες βράδυ στο Twitter «το πουλί απελευθερώθηκε [πέταξε]» (“the bird is freed”), αφού ανέλαβε τον έλεγχο της πλατφόρμας έναντι 44 δισεκ. δολαρίων, ο Μπρετόν έγραψε με τη σειρά του στο Twitter: «Στην Ευρώπη, το πουλί θα πετάξει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μας κανόνες».

👋 @elonmusk



In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal