Τα ξένα ΜΜΕ για το συλλαλητήριο των Τεμπών: «Λαοθάλασσα στη μνήμη των θυμάτων»

Πρακτορεία ειδήσεων και μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως κάλυψαν με εκτενή ρεπορτάζ τα μαζικά συλλαλητήρια μνήμης που έγιναν την Παρασκευή, 28/2, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που στοίχισε την ζωή σε 57 ανθρώπους.

«Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την Ελλάδα σήμερα ζητώντας δικαιοσύνη στη δεύτερη επέτειο του πιο θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη χώρα», αναφέρει το Reuters, τονίζοντας ότι εκτός από την 24ωρη απεργία για την επέτειο του δυστυχήματος, πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν λειτούργησαν.

epaselect epa11930760 Protesters embrace next to a placard reading 'I have no oxygen' during a rally and a 24-hour nationwide strike marking the two-year anniversary of the Tempi train crash, in the port of Mytilene, Lesvos island, Greece, 28 February 2025. Mass demonstrations took place across Greece to demand justice for the victims, two years after a passenger train and a freight train collided in the municipality of Tempi, northern Thessaly region on 28 February 2023, killing 57 people. EPA/ELIAS MARCOU