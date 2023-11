Πώς το «Βόρειο Σέλας» έφθασε στην Ελλάδα, αστροφυσικός εξηγεί - Δείτε πώς δημιουργείται

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, «το κόκκινο χρώμα του Σέλαος εκπέμπεται από διεγερμένο ατομικό οξυγόνο κατά τη σύγκρουσή του με ηλεκτρόνια της γήινης μαγνητόσφαιρας».

Το φαινόμενο του Σέλαος που εμφανίστηκε χθες βράδυ ξαφνικά στην Κεντρική Μακεδονία, στις Σέρρες, στην Πιερία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και έβαψε κόκκινο τον ουρανό μονοπωλεί από το πρωί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Ωστόσο, πολλοί εύλογα αναρωτιούνται πώς ένα φαινόμενο που παρατηρείται κατά κύριο λόγο στις σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Νορβηγία κ.λπ.) έγινε ορατό τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, «Σέλας σε τόσο χαμηλά γεωγραφικά πλάτη εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια ισχυρών μαγνητικών καταιγίδων».

Στο πλαίσιο αυτό, το iefimerida.gr απευθύνθηκε στη δρα Όλγα Μαλανδράκη, αστροφυσικό και ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία επιχείρησε με απλά λόγια να εξηγήσει το απόκοσμο αλλά και ταυτόχρονα εντυπωσιακό φαινόμενο.

Πώς δημιουργείται το φαινόμενο του Σέλαος

Η κυρία Μαλανδράκη αναφέρει: «Ο Ήλιος με ηλιακές καταιγίδες που ξεσπούν έχουν σαν αποτέλεσμα να στέλνουν στο Διάστημα δισεκατομμυρίων τόνων θερμό υλικό το οποίο ταξιδεύει μέχρι την τροχιά της Γης με απίστευτες ταχύτητες. Καταφθάνοντας, το υλικό αυτό προσπίπτει με φόρα πάνω στο μαγνητικό πεδίο της Γης, δεν το διαπερνά αλλά το τραντάζει και το διαταράσσει έντονα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται γεωμαγνητική καταιγίδα, κι αυτό έχει ως συνέπεια να γίνεται μαγνητική επανασύνδεση στη σκοτεινή μεριά της Γης και να επιταχύνονται σωματίδια τα οποία ρέουν και προσπίπτουν μέσα στην ατμόσφαιρα στους πόλους της Γης, διεγείροντας τα άτομα της ατμόσφαιρας. Καθώς αυτά αποδιεγείρονται, φωτόνια σε διάφορα χρώματα διαφεύγουν και αυτή η κινητικότητα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται το φαινόμενο του Σέλαος, με τα χαρακτηριστικά του χρώματα: κόκκινο, πράσινο, ροζ κ.λπ. Όταν η γεωμαγνητική καταιγίδα είναι πολύ μεγάλης έντασης, το Σέλας μπορεί να φουσκώσει και να επεκταθεί σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη και να είναι ορατό όπως εχθές».

Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται το πώς σχηματίζεται το Σέλας:

Σύμφωνα με την κ. Μαλανδράκη, πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο όμως δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται στη χώρα μας. Στις 3 Νοεμβρίου 2003, περίοδο με μεγάλη ηλιακή δραστηριότητα, και τότε είχε παρατηρηθεί ξανά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή 20 χρόνια πριν.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, «το κόκκινο χρώμα του Σέλαος εκπέμπεται από διεγερμένο ατομικό οξυγόνο κατά τη σύγκρουσή του με ηλεκτρόνια της γήινης μαγνητόσφαιρας». Από την άλλη, «η μορφή του Σέλαος μπορεί να παρομοιαστεί με κινούμενες, λαμπρές, χρωματιστές ουράνιες κουρτίνες φωτός».

Εικόνες από το εντυπωσιακό φαινόμενο την Ευρώπη

Το εντυπωσιακό φαινόμενο στη Σλοβακία σε fast forward:

Hundreds of reports of Northern Lights coming in from multiple locations across Europe. A G2 geomagnetic storm is ongoing currently. This footage is from Stanča, southeastern Slovakia.





Μια παλέτα ζωγραφικής στον ουρανό της Σκωτίας:

Here are a selection of your amazing #Aurora shots from this evening.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο «τύλιξε» το Μον-Σαιν-Μισέλ, μια μικρή νησίδα στις ακτές της Νορμανδίας.

Voilà voilà!



To φαινόμενο, εκτός από την Ελλάδα, εμφανίστηκε και σε Σερβία, Βουλγαρία.

Last night, Aurora Borealis has reached Serbia, Bulgaria and Greece!

Εντυπωσιακές εικόνες σημειώθηκαν και πέρα από την Ευρώπη, όπως οι παρακάτω που δημοσίευσε χρήστης του Twitter από τον Καναδά...

morning Mike these pictures are from Canada of the northern lights. There stunning.

