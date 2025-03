Στην παραλία Αγίας Τριάδας Παραλιμνίου ξένοι δημοσιογράφοι

«Είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την πρώτη Παραλία Χωρίς Πλαστικά».

Δημοσιογράφοι από ευρωπαϊκά ειδησεογραφικά πρακτορεία επισκέφθηκαν το Σάββατο 29 Μαΐου 2025 την παραλία Αγίας Τριάδας στον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας στο πλαίσιο της δράσης του έργου “Keep Our Sand and Sea Plastic Free”, το οποίο στοχεύει στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την πρώτη Παραλία Χωρίς Πλαστικά, αυτή της Αγίας Τριάδας που είναι στα Δημοτικά Όρια του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας. Στην παραλία Αγίας Τριάδας παρουσιάστηκαν οι εγκατεστημένες υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες της παραλίας τα εφόδια για να αποφεύγουν την περιττή χρήση του πλαστικού.

Οι δημοσιογράφοι εντυπωσιάστηκαν από την ενεργή συμμετοχή ολόκληρων των ενδιαφερομένων φορέων του τουρισμού της επαρχίας Αμμοχώστου καθώς και από τις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται για τη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης. Μέσα από αυτή τη δημοσιογραφική αποστολή, η Κύπρος προβάλλεται ως παράδειγμα βιώσιμου τουρισμού και υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, κ. Γιώργος Νικολέττος δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που η Παραλία Αγίας Τριάδας έγινε η πρώτη Plastic Free Beach στην Κύπρο, αποδεικνύοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνυπάρχει με τον τουρισμό. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει πραγματική αλλαγή, και ο Δήμος μας δεσμεύεται να επεκτείνει αυτή την πρωτοβουλία για ένα πιο βιώσιμο μέλλον» Παράλληλα ο Δήμαρχος συνεχάρη του συντελεστές του Έργου “Keep Our Sand and Sea Plastic Free”, CSTI και TUI Care Foundation, για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες.»

«Είναι τιμή μας να εγκαινιάζουμε ξανά την Παραλία Αγίας Τριάδας ως την πρώτη Plastic-Free Beach στην Κύπρο, ένα σημαντικό ορόσημο για το Έργο "Keep Our Sand and Sea Plastic Free". Μέσα από τη συνεργασία με το TUI Care Foundation και τους τοπικούς μας εταίρους, αποδεικνύουμε ότι η καινοτομία, η βιωσιμότητα και ο τουρισμός μπορούν να συμβαδίζουν. Η επιτυχία του Έργου, μας εμπνέει να συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα μας για ένα μέλλον χωρίς πλαστικά στην Κύπρο και ακόμη παραπέρα.» δήλωσε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), Φίλιππος Δρουσιώτης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου τόνισε ότι ο τουρισμός είναι η καρδιά της περιοχής μας, και η συνεργασία μας με την TUI Care Foundation και το CSTI ενισχύει τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνο ταξίδι. Μαζί, διαμορφώνουμε ένα τουριστικό μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον, στηρίζει την τοπική κοινωνία και διασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.”

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο “The Loop”, τοπική επιχείρηση που συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Έργου, “Bring Your Cup”. Στόχος του “Bring Your Cup” είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τους καταναλωτές να έχουν μαζί τους το επαναχρησιμοποιήσιμο του ποτήρι και να συμβάλουν έτσι στην μείωση της χρήσης πλαστικών και χάρτινων ποτηριών.

Η επίσκεψη στον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο δημοτικό διαμέρισμα Φρενάρους, όπου οι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν στους Μύλους Χατζηγιώρκη, μια επιχείρηση - πρότυπο στη μείωση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης. Στους Μύλους ο Αντιδήμαρχος Φρενάρους κ. Κώστας Μιχαήλ δήλωσε ότι «η επένδυση στην αυριανή γενιά είναι καίρια για την αντιμετώπιση του φλέγον ζητήματος της πλαστικής ρύπανσης. Μαζί με το Έργο Keep our Sand and Sea Plastic Free θα μετατρέψουμε το τοπικό σχολείο, σε σχολείο χωρίς πλαστικά με στόχο να καταστούν οι εκπαιδευόμενοι σε ενεργοί πολίτες για την αντιμετώπιση του ζητήματος».

Το Έργο "Keep Our Sand and Sea Plastic Free" υλοποιείται από την TUI Care Foundation σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), ενώ συμμετέχουν ενεργά τοπικές αρχές, επιχειρήσεις και η τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην προστασία των ακτών και των θαλασσών μας.