Ανάγκη αποαποικιοποίησης βάσεων, λέει η εκστρατεία "ΗΒ-ΗΠΑ: Έξω οι βάσεις από την Κύπρο"

Η συνεχιζόμενη χρήση του κυπριακού εδάφους για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες ενισχύει περαιτέρω την επείγουσα ανάγκη για την αποαποικιοποίηση αυτών των βάσεων, αναφέρουν οι διοργανωτές της εκστρατείας "ΗΒ-ΗΠΑ: Έξω οι Βάσεις από την Κύπρο" σε ανακοίνωσή τους.

Για δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που δείχνουν ότι η βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο στο Ακρωτήρι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προπερασμένου Σαββατοκύριακου για την υποστήριξη των αεροπορικών επιδρομών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Υεμένη, κάνουν λόγο οι διοργανωτές της εκστρατείας "ΗΒ-ΗΠΑ: Έξω οι Βάσεις από την Κύπρο" σε ανακοίνωσή τους.

Σχετικά άρθρα

Νετανιάχου: Η αντικατασκοπεία του Ισραήλ ερευνούσε υπουργό χωρίς την άδεια μου

Η συνεχιζόμενη χρήση του κυπριακού εδάφους για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες ενισχύει περαιτέρω την επείγουσα ανάγκη για την αποαποικιοποίηση αυτών των βάσεων, προστίθεται.

Διοργανωτές/υποστηρικτές της εκστρατείας είναι οι Genocide-Free Cyprus, Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, Codepink, Far Right Watch, Palestinian Youth Movement, Peace & Justice Project, Stop the War Coalition, United for Palestine Cyprus, AFOA, Σπιριθκιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ