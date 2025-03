Στήριξη των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας - Κύπρου στον Great Sea Interconnector

Οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές ζήτησαν να ενημερώνονται πλήρως για την εξέλιξή του

Την στήριξή τους στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector) εξέφρασαν οι Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας (ΡΑΑΕΥ) και Κύπρου (ΡΑΕΚ) κατά την χθεσινή συνάντηση που είχαν με τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον ΑΔΜΗΕ, η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική μεταξύ των τριών πλευρών σχετικά με το έργο, το οποίο όπως τονίστηκε είναι στρατηγικής σημασίας για τις όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και την ΕΕ.

Οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές ζήτησαν να ενημερώνονται πλήρως για την εξέλιξή του ενώ επιβεβαίωσαν στον Διαχειριστή τη στήριξή τους για την υλοποίηση της διασύνδεσης, γεγονός που αποτυπώνεται και στις επιστολές στήριξης (support letters) που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκ νέου συμπερίληψη του έργου στον 2ο Ενωσιακό Κατάλογο Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI/PMI), αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι η τακτική ανασκόπηση των έργων του 2ου Ενωσιακού Καταλόγου Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες από τις περιφερειακές ομάδες για τις διευρωπαϊκές υποδομές ηλεκτρισμού (5th Meeting of TEN-E Regional Groups on electricity and offshore).

Πηγή: ΚΥΠΕ