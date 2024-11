Ανησυχίες για τις εξαγορές νοσηλευτηρίων: Κάποιοι παίζουν με το μέλλον του ΓεΣΥ ή πολλή φασαρία για το τίποτα

«Μας ανησυχεί αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού» είπε ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός σε σχέση με τις εξαγορές νοσηλευτηρίων από μεγάλα επενδυτικά ταμεία τα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ, τον Ιούνιο του 2019, έχει καταστήσει τη χώρα μας πόλο έλξης για επενδύσεις στον τομέα της υγείας, με τις δραστηριότητες το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένου ομίλου να προκαλούν σε κάποιους ανησυχία και προβληματισμό, κυρίως σε σχέση με την πιθανή δημιουργία ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων, οι οποίες ενδεχομένως να «βραχυκυκλώσουν» μελλοντικά το ΓεΣΥ. Από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι μια τέτοια επένδυση λειτουργεί υπέρ των νοσηλευτηρίων και των ασθενών, και προσφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Πρόκειται για τον όμιλο Hellenic Health Group (HHG), ο οποίος μετά το Απολλώνειο και το Αρεταίειο, το τελευταίο διάστημα εξαγόρασε και το 50% του American Medical Center, με την τελευταία εξαγορά να αποτελεί εδώ και μέρες αντικείμενο συζήτησης εντός αλλά και εκτός Βουλής.

Οι ανησυχίες

Η όλη συζήτηση άρχισε, όταν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, ενέγραψε εκ νέου θέμα για συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ενώπιον της επιτροπής «μετά και τις τελευταίες εξαγορές ανησυχούμε, ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο ομηρίας του ΓεΣΥ. Τι θα γίνει αν ο ΟΑΥ έχει να διαπραγματευτεί με έναν όμιλο πανίσχυρο, που θα ελέγχει μεγάλο μέρος των νοσοκομείων εντός ΓεΣΥ, αλλά να έχει και νοσηλευτήρια εκτός ΓεΣΥ;». Προβληματισμό εξέφρασε και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσοκομείων, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΝ, Μάριο Καραϊσκάκη, να μιλά για κίνδυνο χειραγώγησης της αγοράς, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν σε εξέλιξη και άλλες εξαγορές νοσηλευτηρίων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν πρόβλημα στον χώρο της υγείας.

Ο αντίλογος

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιος Δίπλαρος, είπε πως δεν δημιουργείται κανένας κίνδυνος και ότι ο ανταγωνισμός βοηθά στη βελτίωση των υπηρεσιών και στη μείωση των τιμών.

Ενώπιον της Επιτροπής Υγείας, από πλευράς American Medical Center ο δρ Μαρίνος Σωτηρίου, ανέφερε ότι από τον αριθμό των κλινών που διαθέτουν τα τρία νοσηλευτήρια, δεν μπορεί να προκύψει πρόβλημα για το ΓεΣΥ, καθώς ακόμη και στην επαρχία Λευκωσίας, όπου εδρεύουν τα νοσοκομεία, το ποσοστό των κλινών τους δεν είναι τέτοιο που να δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου. Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, σε παγκύπρια βάση, υπάρχουν γύρω στις 2.800 κλίνες, πιο συγκεκριμένα 2.857. Από αυτές, εκτός ΓεΣΥ λειτουργούν 80 κλίνες. Το επενδυτικό ταμείο, αυτή τη στιγμή πέραν των 80 κλινών στο American Medical Centre, ελέγχει άλλα 171 κρεβάτια σε Απολλώνειο και Αρεταίειο. Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΟΑΥ, στην επαρχία Λευκωσίας, εντός ΓεΣΥ λειτουργούν συνολικά 916 κλίνες, εκ των οποίων οι 500 ανήκουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ακόμη μίλησε για την ανάγκη που υπάρχει για επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αναφορές του διευθύνοντος συμβούλου του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» δρος Νέστωρος Μιχαήλ, ο οποίος σε άρθρο του που κυκλοφόρησε στον Τύπο τις προηγούμενες ημέρες αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σε μια εποχή ταχύτατων εξελίξεων και συνεχούς προσαρμογής στα διεθνή δεδομένα, η ενίσχυση και η ανάπτυξη του τομέα της υγείας στην Κύπρο δεν αποτελεί μόνο επιθυμία αλλά αναγκαιότητα. Η εξαγορά ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από ομίλους, όπως ο Hellenic Health Group, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό. Αντίθετα, τέτοιες ενέργειες δύνανται να προσφέρουν ουσιαστική αναβάθμιση στις υπηρεσίες υγείας και να ωθήσουν προς μια σύγχρονη και αποτελεσματική παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, προς όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου.

Η επιστολή ΟΑΥ

Της συζήτησης στη Βουλή είχε προηγηθεί επιστολή του προέδρου του ΟΑΥ, Σταυρού Μιχαήλ, τον περασμένο Ιούλιο προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στην οποία εκφράζεται η άποψη ότι υπάρχει ο κίνδυνος να πληγεί ο υγιής ανταγωνισμός στο ΓεΣΥ και στον τομέα της υγείας στην Κύπρο γενικά. «Η απόκτηση ελέγχου της C&S American Health Institute Ltd από τη Hellenic Healthcare Holding Single Member SA η οποία αποτελεί συνέχεια της απόκτησης ελέγχου των νοσηλευτηρίων Απολλωνείου, Αρεταίειου και του ακτινοδιαγνωστικού κέντρου Πρόγνωσης, δημιουργεί έναν γενικότερο προβληματισμό στον οργανισμό», αναφέρει ο κ. Μιχαήλ, ενώ προσθέτει μεταξύ άλλων ότι «το ΓεΣΥ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί εύρυθμα και αποδοτικά όταν στο επίπεδο των παρόχων επικρατεί υγιής ανταγωνισμός. Η συγκέντρωση νοσηλευτηρίων κάτω από ένα ταμείο ανατρέπει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη φιλοσοφία, αφού το ταμείο αποκτά δυσανάλογη διαπραγματευτική δύναμη, κάτι που στην πορεία, ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο ΓεΣΥ». Ακόμη ο κ. Μιχαήλ υποδεικνύει προς την επιτροπή ότι η διερεύνηση του κατά πόσο δημιουργείται εξάρτηση του ΓεΣΥ σε ένα ταμείο ή όχι «απαιτεί προσεκτική ανάλυση όλων των παραμέτρων. Η απλή μέτρηση του ποσοστού των κλινών που ελέγχει ένα ταμείο ίσως δίνει μια παραπλανητική εικόνα στον βαθμό ελέγχου της αγοράς».

Το σχόλιο της ΕΥ

Να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή η εξαγορά νοσηλευτηρίων, και το πώς αυτή επηρεάζει τα δημόσια νοσηλευτήρια, απασχόλησε και την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία στην τελευταία έκθεση που εξέδωσε για τον ΟΚΥπΥ, στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 «με βάση πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, αριθμός ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, εκ των μεγαλύτερων του ιδιωτικού τομέα, ενταγμένων και μη στο ΓεΣΥ, φαίνεται να έχουν εξαγοραστεί ή να είναι στη διαδικασία εξαγοράς από ιδιωτική εταιρεία που μεταξύ άλλων διαχειρίζεται αριθμό νοσηλευτηρίων στην Ελλάδα», «αυτό σημαίνει μείωση του ανταγωνισμού, κάτι που καθιστά εξαιρετικά μεγάλης σημασίας την ύπαρξη και τη διατήρηση ανταγωνιστικών κρατικών νοσηλευτηρίων που θα παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έτσι θα μπορούν να αποτελούν εναλλακτική επιλογή για τους ασθενείς», τονίζει η ΕΥ.

«Δεν προκύπτει καμία ανησυχία» λέει η ΕΠΑ

