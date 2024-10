Υγειονομικές Υπηρεσίες: Φιστίκι χωρίς επισήμανση εντοπίζεται σε προϊόντα τροφίμων

Oι Υγειονομικές Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι το αράπικο φιστίκι συγκαταλέγεται στις αλλεργιογόνες ουσίες και η κατανάλωση του πιθανό να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε άτομα που είναι αλλεργικοί σε αυτό

Αράπικο φιστίκι, το οποίο συγκαταλέγεται στις αλλεργιογόνες ουσίες, περιέχουν χωρίς επισήμανση συγκεκριμένα προϊόντα τροφίμων, σύμφωνα με τις Υγειονομικές Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωση των Υπηρεσιών αναφέρεται ότι κυπριακή εταιρεία εισαγωγής και διακίνησης τροφίμων ενημέρωσε ότι τρόφιμα που διακινεί, περιέχουν αράπικο φιστίκι (αραχίδες), χωρίς αυτό να αναγράφεται στην επισήμανσή τους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προϊόντα αυτά είναι τα ακόλουθα: PLU 87455 Iceland Takeaway Chicken Curry Noodles 375g, όλες οι ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας (best before) μέχρι και τις 08/03/2026, PLU 87080 Iceland Takeaway Chicken Jalfrezi 375g, όλες οι ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας (best before) μέχρι και τις 18/04/2026 και PLU 87441 Iceland Takeaway Chicken Madras 375g, όλες οι ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας (best before) μέχρι και τις 28/03/2026.

Oι Υγειονομικές Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι το αράπικο φιστίκι συγκαταλέγεται στις αλλεργιογόνες ουσίες και η κατανάλωση του πιθανό να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε άτομα που είναι αλλεργικοί σε αυτό.

Αναφέρουν επίσης ότι «η εταιρεία εισαγωγής και διανομής των εν λόγω τροφίμων έχει δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο για σκοπούς αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των καταναλωτών που ενδέχεται να τα έχουν στην κατοχή τους, και που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση αράπικου φιστικιού, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν».